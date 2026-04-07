Guerre en Iran : l’ambassadeur d’Israël en France évoque « un niveau de crise très difficile à gérer » entre les deux pays 

« Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit » a déclaré Donald Trump dans la nuit du lundi au mardi 7 avril qui a repoussé son ultimatum jusqu’à mardi 20 heures. En l’absence d’un cessez-le-feu qui pourrait être conclu grâce à l’intermédiaire du Pakistan, le président des Etats-Unis menace de cibler massivement les ponts ainsi que les infrastructures énergétiques iraniennes. Dimanche, Donald Trump a exhorté l’Iran à ouvrir le détroit d’Ormuz en publiant un message sur son réseau Truth social en employant un ton inhabituel pour un chef d’État. Les autorités iraniennes ont déploré « la rhétorique grossière et arrogante » de Donald Trump assurant que celle-ci n’aurait pas d’effet sur ses opérations.

« Il est temps que les chefs d’Etat s’expriment de façon claire »

Dans ce contexte, l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, anticipe une intensification des frappes contre l’Iran. « Nous comptons investir beaucoup plus que ce qui est déjà investi dans les opérations militaires. Pour terminer toutes les cibles militaires […] il nous faudrait encore deux semaines », explique ce dernier qui assure que les Etats-Unis et Israël continueront à mener conjointement leurs opérations contre l’Iran. A ce titre, Joshua Zarka n’a pas voulu condamner les propos de Donald Trump jugeant au contraire qu’il « est temps que les chefs d’Etat s’expriment de façon claire ».

Alors que l’ambassadeur croit encore en la possibilité de faire chuter le régime iranien, il considère que « le régime iranien, aujourd’hui, n’est pas capable de dire oui à une solution diplomatique ».