Guerre en Iran : l’ambassadeur d’Israël en France évoque « un niveau de crise très difficile à gérer » entre les deux pays 

Iran : les ex-otages Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et arrivent en France mercredi dans la journée, indique l'Elysée
Le président de la République annonce la libération des deux Français qui étaient détenus dans une prison de Téhéran, puis assignés à l'ambassade de France. Ils sont en route vers la France. Ils arriveront demain dans la journée a précisé l'Elysée lors d'un brief organisé avec la presse. « Cette libération est le fruit des longues heures de négociation et d’acharnement de la diplomatie », se félicite l’une des avocates des familles.