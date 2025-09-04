Public Sénat
Le direct

Guerre en Ukraine : 26 Etats s’engagent à envoyer des troupes « sur le sol, en mer ou dans les airs, le jour d’après », annonce Emmanuel Macron

Pour la troisième fois depuis février, les membres de la « coalition des volontaires » se sont réunis ce jeudi pour discuter des garanties à apporter à l’Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Au sortir d’une réunion organisée en visioconférence avec le président Donald Trump, Emmanuel Macron a annoncé qu’une vingtaine de pays avaient donné leur aval à l’envoi de troupes militaires sur le sol ukrainien. Mais l’apport américain à ces « garanties de sécurité » reste encore flou.
Steve Jourdin

Par Steve Jourdin

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

L’Elysée en première ligne

C’est un ballet diplomatique dont Emmanuel Macron raffole : un rendez-vous calibré, avec photo de famille et symbolique de « l’Europe puissance » face à l’ogre russe. Ce jeudi, l’Elysée a réuni les membres de la « coalition volontaires » à Paris. Troisième sommet du genre depuis le lancement du format à la mi-février, une trentaine de pays, essentiellement européens ont participé, en visio ou en « physique ». Au menu des discussions, une question : comment garantir la sécurité actuelle et future de l’Ukraine ?

Quelques heures plus tôt, à l’Élysée, Emmanuel Macron jouait les chefs d’orchestre. Aux côtés de Volodymyr Zelensky, accueilli pour un tête-à-tête, il insistait : « L’Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d’engagement ». Un message adressé moins à Moscou qu’à Washington. Car tout le monde attend que Donald Trump précise, enfin, ce qu’il est prêt à offrir, une fois un cessez-le-feu en place. Le président américain a promis un « filet de sécurité » pour Kiev, mais reste toujours aussi flou : soutien logistique ? Renseignement ? Communications ? Seule certitude : la Maison Blanche n’enverra pas de troupes américaines sur le sol ukrainien, peu importe le degré d’agacement de la Maison Blanche vis-à-vis d’un Vladimir Poutine déterminé à aller jusqu’au bout de l’engrenage militaire.

 

Un documentaire de planification militaire

Les « volontaires » souhaitaient être fixés : un entretien avec le président américain a donc été organisé à 14 h, ce jeudi. 1 h 30 de discussion en visioconférence, en compagnie de Volodymyr Zelenski, coprésidée par l’anglais Keir Starmer. Résultat ? « Le soutien américain aux garanties de sécurité sera finalisé dans les prochains jours », a déclaré Emmanuel Macron au sortir de la réunion. Pour l’heure, pas plus de précision, donc, mais le chef de l’Etat assure que « les Etats-Unis ont été très clairs sur leur volonté de faire partie des garanties de sécurité ».

Ces garanties proposées par la « coalition des volontaires » reposent sur plusieurs piliers, à commencer par un renforcement de l’aide apportée à l’armée ukrainienne. Mais la véritable inconnue pesait sur l’engagement direct des « volontaires » sur le terrain. « 26 pays se sont engagés à déployer des troupes en Ukraine sur le sol, en mer ou dans les airs, le jour d’après » a annoncé Emmanuel Macron. Un document de planification militaire est sur la table, qui n’a pas vocation à être révélé publiquement. Mais des « travaux politiques et juridiques » vont être lancés avec les Etats volontaires dans les prochaines heures afin de préparer un éventuel déploiement.

 

La ligne de crête des Européens

« La coalition des volontaires » doit arbitrer entre volontarisme et prudence. Certains pays – dont la France, le Royaume-Uni et la Belgique – poussent clairement pour le déploiement de troupes pour dissuader Moscou. D’autres, comme l’Allemagne, freinent. « Jusqu’à un cessez-le-feu, il n’y aura certainement pas de déploiement de troupes en Ukraine et même après, j’ai des réserves considérables », a répété le chancelier Merz.

Berlin par exemple souhaite soutenir la défense antiaérienne ukrainienne avec un objectif d’augmentation du nombre et de l’efficacité des armes de 20 % par an, et contribuer au renforcement des capacités offensives de Kiev, avec la production en Ukraine de missiles de croisière financés et accompagnés technologiquement par l’Allemagne.

Mais ces garanties sont soumises à trois conditions, a indiqué à l’AFP une source gouvernementale allemande : « la participation des États-Unis aux garanties de sécurité », « le fait que la Russie engage des négociations », ainsi qu’« un consensus au sein du gouvernement (allemand) et une approbation du Bundestag ». Pour l’heure, ces conditions ne sont clairement pas remplies.

 

Sur le terrain, Poutine ne freine pas

Pendant que les Européens tergiversent, Vladimir Poutine accélère. Depuis la Chine, où il a retrouvé Xi Jinping et Kim Jong Un à l’occasion d’un sommet régional, il promet que la Russie atteindra ses objectifs « par la voie militaire » si les négociations échouent. Dans la nuit de mardi à mercredi, une salve de 500 drones et missiles a encore frappé l’Ukraine, rappel brutal que le temps presse. « La Russie ne montre aucun signe de vouloir mettre fin à la guerre », a estimé Volodymyr Zelensky à Paris, tout en implorant ses alliés à « mettre plus de pression ». La semaine dernière, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait proposer sous peu aux pays membres de l’UE un 19e paquet de sanctions contre la Russie.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
4min

International

Guerre en Ukraine : Les Américains seront « très certainement » associés aux travaux de la « Coalition des volontaires »

Alors que Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping en Chine après avoir vu Donald Trump en août, les pays qui soutiennent militairement l’Ukraine, réunis sous le nom de « Coalition des volontaires », se rencontrent ce jeudi en présence de Volodymyr Zelensky. L’objectif est de montrer que l’Ukraine est soutenue avant et après un potentiel cessez-le-feu, par des pays qui se rangent « dans le camp de la paix ».

Le

Le président chinois Xi Jinping et la Première dame Peng Liyuan accueillent le Premier ministre indien Narendra Modi, le 31 août à Tianjin (Chine), lors du sommet international de l’Organisation de coopération de Shangaï. Sergei Bobylev/POOL/TASS/Sipa USA/63685230/BF/2509011116
7min

International

Sommet de Tianjin : « La Chine veut montrer l’unité des pays du Sud global contre la guerre commerciale des Etats-Unis »

La Chine organise depuis hier à Tianjin un sommet international réunissant des dizaines de pays eurasiatiques, dont plusieurs puissances réputées hostiles à l’Occident, comme la Russie, l’Iran, la Turquie et la Corée du Nord. Le grand rival indien est également présent. Quelle est la stratégie de Pékin avec ce sommet ? Eléments de réponse avec Valérie Niquet, chercheuse spécialiste de l’Asie, membre de la Fondation pour la Recherche stratégique.

Le

Friedrich Merz meets Emmanuel Macron
5min

International

Conseil des ministres franco-allemand : Merz-Macron, « un tandem claudiquant »

Emmanuel Macron reçoit ce jeudi, son homologue allemand, à la veille d’un conseil de défense et de sécurité. Organisé à Toulon, l’événement réunit dix ministres de chaque gouvernement, afin d’évoquer les grands sujets du moment entre Paris et Berlin : défense, commerce, énergie. Mais entre un gouvernement français sur la sellette et un chancelier fragilisé dans sa coalition, les deux alliés historiques réussiront-ils à prendre des décisions ? Analyse du spécialiste des relations internationales et européennes, Patrick Martin-Genier

Le