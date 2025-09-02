Public Sénat
Le direct
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Crédit : Shalan Stewart

Guerre en Ukraine : Les Américains seront « très certainement » associés aux travaux de la « Coalition des volontaires »

Alors que Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping en Chine après avoir vu Donald Trump en août, les pays qui soutiennent militairement l’Ukraine, réunis sous le nom de « Coalition des volontaires », se rencontrent ce jeudi en présence de Volodymyr Zelensky. L’objectif est de montrer que l’Ukraine est soutenue avant et après un potentiel cessez-le-feu, par des pays qui se rangent « dans le camp de la paix ».
Mathilde Nutarelli

Par Mathilde Nutarelli

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

C’est un pas de plus dans le chemin long et tortueux vers la paix en Ukraine. Jeudi, la « Coalition des volontaires » se réunira à Paris en présence de Volodymyr Zelensky, convoquée par Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique.

Cette instance, lancée le 17 février 2025 entre autres par la France, rassemble une trentaine de membres, en grande majorité des pays européens. Mais elle compte aussi des organisations comme l’Union européenne ou l’Otan, ou encore des pays hors de l’Europe comme l’Australie et le Canada. La raison d’être de cette coalition est de réunir les acteurs qui soutiennent militairement l’Ukraine.

« On est prêts à donner ces garanties de sécurité »

Après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août dernier en Alaska, au cours de laquelle le président américain n’était pas parvenu à arracher les prémices d’un accord de cessez-le-feu au chef du Kremlin, et après la réunion de chefs d’Etats européens avec le même Donald Trump trois jours plus tard, cette nouvelle réunion veut apporter un message politique clair concernant les garanties de sécurité que les alliés de l’Ukraine lui ont promis en cas de cessez-le-feu. « On est au terme des travaux techniques et on est prêts à donner ces garanties de sécurité », explique une source de l’Elysée proche du dossier.

En clair, les pays de la coalition se disent prêts à soutenir l’armée ukrainienne sur le sol, dans les airs et dans les mers afin qu’elle ne cède pas face à la Russie, mais ils veulent aussi signifier à Vladimir Poutine que s’il venait à agresser à nouveau l’Ukraine après un cessez-le-feu, « il aurait à compter sur [leur] engagement ». Ces derniers insistent sur la nécessité, avant toute chose, de parvenir à ce cessez-le-feu.

Garanties de sécurité : « Donald Trump a dit aux leaders européens le 18 août qu’il était prêt à réfléchir et à y travailler »

Le président russe n’est pas le seul destinataire du message que veulent envoyer ces pays ce jeudi. Les Américains, dont la position de soutien à l’Ukraine est, pour dire le moins, difficile à prédire, sont au cœur du message que veulent envoyer Emmanuel Macron et ses alliés. « Nous sommes capables de tenir les engagements pris à l’égard des Etats-Unis, à charge pour eux d’augmenter ou de maintenir la pression sur la Russie pour obtenir le cessez-le-feu », détaille notre source élyséenne. Un message qui pourrait bien être entendu, car les Américains seront « très certainement » associés aux travaux de jeudi, sans que les modalités de leur participation ne soient bien connues. Ce que visent les membres de la coalition, c’est l’affichage clair de la part de Donald Trump que les Etats-Unis empêcheront net une violation d’un éventuel cessez-le-feu de la part de Vladimir Poutine. Du côté de l’Elysée, on se montre plutôt confiant : « Donald Trump a dit aux leaders européens le 18 août qu’il était prêt à réfléchir et à y travailler », affirme-t-on au palais. Par ailleurs, ce dernier a fait du cessez-le-feu en Ukraine l’un de ses chevaux de bataille dès sa campagne électorale.

« L’Ukraine est une question générale et le camp de la paix, c’est nous »

Enfin, la réunion de la coalition des volontaires a lieu quelques jours après la venue en Chine de Vladimir Poutine, mais aussi du Premier ministre indien Narendra Modi pour un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. Sans vouloir voir dans cet événement un soutien à Vladimir Poutine de la part des participants, l’un des objectifs de la réunion de jeudi est d’affirmer à ces pays, qui se tiennent officiellement éloignés du conflit en Ukraine, que « l’Ukraine est une question générale et que le camp de la paix, c’est nous ».

Pas d’annonce précise concernant les capacités et les moyens déployés à attendre à l’issue de la réunion de jeudi, mais un message politique. Avant de coprésider la réunion de la « Coalition des volontaires » jeudi, Emmanuel Macron s’entretiendra avec Volodymyr Zelensky la veille au soir.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Le président chinois Xi Jinping et la Première dame Peng Liyuan accueillent le Premier ministre indien Narendra Modi, le 31 août à Tianjin (Chine), lors du sommet international de l’Organisation de coopération de Shangaï. Sergei Bobylev/POOL/TASS/Sipa USA/63685230/BF/2509011116
7min

International

Sommet de Tianjin : « La Chine veut montrer l’unité des pays du Sud global contre la guerre commerciale des Etats-Unis »

La Chine organise depuis hier à Tianjin un sommet international réunissant des dizaines de pays eurasiatiques, dont plusieurs puissances réputées hostiles à l’Occident, comme la Russie, l’Iran, la Turquie et la Corée du Nord. Le grand rival indien est également présent. Quelle est la stratégie de Pékin avec ce sommet ? Eléments de réponse avec Valérie Niquet, chercheuse spécialiste de l’Asie, membre de la Fondation pour la Recherche stratégique.

Le

Friedrich Merz meets Emmanuel Macron
5min

International

Conseil des ministres franco-allemand : Merz-Macron, « un tandem claudiquant »

Emmanuel Macron reçoit ce jeudi, son homologue allemand, à la veille d’un conseil de défense et de sécurité. Organisé à Toulon, l’événement réunit dix ministres de chaque gouvernement, afin d’évoquer les grands sujets du moment entre Paris et Berlin : défense, commerce, énergie. Mais entre un gouvernement français sur la sellette et un chancelier fragilisé dans sa coalition, les deux alliés historiques réussiront-ils à prendre des décisions ? Analyse du spécialiste des relations internationales et européennes, Patrick Martin-Genier

Le

Federal Chancellor Merz travels to Moldova
7min

International

« S’imposer en Moldavie est un moyen pour la Russie de peser sur la guerre en Ukraine » 

Emmanuel Macron est en visite ce mercredi en Moldavie, avec ses homologues allemand et polonais. Le président français soutient la présidente moldave pro-européenne face aux menaces d’ingérence russe, à un mois des élections législatives dans ce petit pays frontalier de l’Ukraine. La Russie peut-elle faire basculer dans son giron la Moldavie, comme elle l’a fait avec la Géorgie ? Eléments de réponse avec le chercheur Florent Parmentier.

Le

La sélection de la rédaction

Federal Chancellor Merz travels to Moldova
7min

International

« S’imposer en Moldavie est un moyen pour la Russie de peser sur la guerre en Ukraine » 

Emmanuel Macron est en visite ce mercredi en Moldavie, avec ses homologues allemand et polonais. Le président français soutient la présidente moldave pro-européenne face aux menaces d’ingérence russe, à un mois des élections législatives dans ce petit pays frontalier de l’Ukraine. La Russie peut-elle faire basculer dans son giron la Moldavie, comme elle l’a fait avec la Géorgie ? Eléments de réponse avec le chercheur Florent Parmentier.

Le