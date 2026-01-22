Public Sénat
Le direct

Iran : « Le peuple doit se libérer par lui-même sans les bombes américaines pour préparer une alternative démocratique, laïque et sociale », affirme Ali Bani Sadr

Près d'un mois après le début des mouvements de protestations lancés en Iran le 28 décembre, la répression est toujours aussi forte de la part de la République islamique. D'après les estimations des ONG, le nombre de personnes tuées sur place pourrait dépasser les 20 000 morts. Les oppositions s'organisent. Exilés en France, les héritiers du premier président du régime Abolhassan Bani Sadr qui défendent une république démocratique, laïque et sociale tentent de se faire entendre malgré l'absence de figure emblématique. Parmi eux, son fils Ali Bani Sadr.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Les contestations en Iran perdurent partout dans le pays malgré la répression et la coupure des télécommunications. Des mobilisations contre le régime des mollahs qui résonnent partout dans le monde au sein de la communauté iranienne. En France, Ali est arrivé à l’âge de 8 ans, en 1981, avec son père Abolhassan Bani Sadr qui venait d’être contraint à l’exil suite aux pressions de l’ayatollah Rouhollah Khomeini.

Quelques années auparavant, celui qui sera élu premier président de la République islamique d’Iran en 1980 avec plus de 70 % des voix était un proche de l’icône de la révolution islamique de 1979. Depuis la France, ils ont préparé ensemble le mouvement pour renverser le régime du Shah. Président indépendant des religieux et relativement proche de l’armée, Abolhassan Bani Sadr est destitué un an après son élection. « Mon père a été trahi parce que Khomeini avant la révolution avait dit que les religieux n’interféreraient pas dans la sphère politique », reconnaît Ali, âgé de 54 ans aujourd’hui et qui vit en région parisienne.

 

Un combat pour une démocratie en Iran

Attaché à la ligne politique de l’ancien Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh (1952-1953) qui a notamment contribué à nationaliser le pétrole iranien, Abolhassan Bani Sadr défendait la démocratie et la liberté. Une lutte menée depuis la France après son exil. « Son combat n’était pas de retourner en Iran pour prendre un poste. Il voulait simplement le retour de la liberté, de la démocratie, une république en Iran pour que notre jeunesse ait un avenir et ne soit pas condamnée soit à la mort, soit à l’exil », détaille son fils. Décédé en 2021, le premier président de la République islamique d’Iran est enterré à Versailles. Mais son combat continue à travers les tenants d’une « république, démocratique, laïque, sociale et écologique » en Iran complète Ali qui est cadre dirigeant dans un groupe automobile français.

Dans le contexte actuel des mouvements de contestation du régime des mollahs, son héritage du combat politique revient sur le devant de la scène. Problème : depuis la disparition en 2021 du premier président de la République islamique d’Iran, aucune figure n’incarne ce courant. « Il faut qu’une personne arrive à l’incarner. Une personne de confiance fédératrice ou au moins un mouvement pour incarner cela. C’est là où il aurait été d’une aide majeure pour nous aider à incarner une proposition en aspiration avec le souhait de notre peuple », admet l’héritier d’Abolhassan Bani Sadr qui a aussi deux sœurs.

 

« Une autre dictature en changeant un turban par un roi »

Depuis les Etats-Unis, une autre opposition se mobilise : celle incarnée par Reza Palhavi, fils du Shah qui a été renversé en 1979. « C’est une opposition monarchique qui souhaite restaurer une autre dictature en changeant un turban par un roi. C’est le représentant des Israéliens et de Netanyahou », critique Ali Bani Sadr qui cible la volonté de Palhavi de s’appuyer sur une intervention étrangère pour cibler les piliers du régime comme les Gardiens de la révolution et les bassidjis. Pour lui, il y a une autre méthode pour renverser le régime : « Pour limiter la violence, il faut parvenir à faire que les forces armées rejoignent le peuple comme lors de la révolution de 1979. Il ne faut pas menacer les gardiens et les bassidjis. Si vous les menacez, ils vont vers le régime. Et quand le régime dit tirez, ils tirent car ils ont peur pour leur famille. »

« On souhaite que le peuple iranien parvienne à cela, à se libérer de ce régime mais par lui-même sans les bombes américaines et sans les envoyés de l’étranger. L’idée est de préparer une alternative démocratique », insiste le fils Bani Sadr. Une alternative qui permettrait aussi de rapatrier dans son pays d’origine Abolhassan Bani Sadr aujourd’hui enterré à Versailles. « Nous souhaitons aussi ramener mon père en Iran mais dans un Iran libéré. Au plus profond de mon cœur, je veux vivre ce moment-là », confie Ali avec émotion.

Nicolas Dendri

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

trump rutte
7min

International

Revirement de Donald Trump sur le Groenland : « Toute dissension interne au sein de l'Otan donne du grain à moudre à Vladimir Poutine et à Xi Jinping »

Après des jours de menaces croissantes d’annexion du Groenland, le président américain Donald Trump a finalement annoncé mercredi soir « avoir conçu » avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, « le cadre d’un futur accord » concernant le territoire autonome danois. Si les termes de ce document demeurent pour le moment très flous, le républicain semble avoir abandonné l’idée d’utiliser la force pour récupérer la région. Mais l’Alliance atlantique ressort de l’épisode une nouvelle fois affaiblie.

Le

Iran : « Le peuple doit se libérer par lui-même sans les bombes américaines pour préparer une alternative démocratique, laïque et sociale », affirme Ali Bani Sadr
3min

International

Bras de fer Trump-UE : « On est seuls pour aider l’Ukraine » alerte le sénateur Claude Malhuret

Menaces d’annexion du Groenland, pression sur l’Ukraine, remise en cause du droit international, la séquence diplomatique ouverte par Donald Trump à Davos ébranle profondément les Européens. Au micro de Public Sénat, le sénateur Les Indépendants, Claude Malhuret livre une analyse sévère de la méthode et de la stratégie du président américain, qu’il juge dangereuses pour la stabilité mondiale.

Le

La sélection de la rédaction

Iran : « Le peuple doit se libérer par lui-même sans les bombes américaines pour préparer une alternative démocratique, laïque et sociale », affirme Ali Bani Sadr
6min

International

Iran : « Il y a un lien direct entre la répression et une intervention américaine », alerte Clément Therme au Sénat

Ce mercredi 14 janvier 2026, la commission des affaires étrangères du Sénat a auditionné Clément Therme, chercheur associé au programme Turquie/Moyen-Orient de l’Institut français des relations internationales (IFRI), dans un contexte marqué par un mouvement de contestation en Iran d’une ampleur inédite et par une répression sanglante sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979.

Le

Germany: Protest in Berlin Calls for Secular Iran
7min

International

Iran : Reza Pahlavi, l’héritier du dernier chah se rêve en homme providentiel

Exilé aux États-Unis depuis la révolution de 1979, le fils de l’ancien chah tente de s’affirmer comme une figure centrale de l'opposition, tandis que les manifestants scandent régulièrement son nom en Iran. Mais alors qu’il est lui-même l’héritier d’un régime dictatorial, et qu’il ne dispose d’aucun appui significatif, ses chances de piloter une éventuelle transition semblent bien minces.

Le