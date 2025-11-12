Public Sénat
Germany Book Fair Prize
Algerian author Boualem Sansal gestures during a news conference in Frankfurt, central Germany Friday, Oct. 14, 2011. Sensal will be awarded with the 2011 prize of the German Book Trade association on Sunday. (AP Photo/dapd/Thomas Lohnes)/MFRA102/111014112549/1110141255

L’Algérie accepte de gracier l’écrivain Boualem Sansal

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune « a répondu favorablement » à une demande de son homologue Frank-Walter Steinmeier, « concernant l’octroi d’une grâce en faveur de Boualem Sansal », selon le communiqué officiel. « Le président a réagi à cette demande, qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires », selon le communiqué.

Frank-Walter Steinmeier avait demandé que Boualem Sansal, condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins médicaux en Allemagne « compte tenu de son âge avancé, et de son état de santé fragile ».

(Avec AFP)

