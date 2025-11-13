Public Sénat
Libération de Boualem Sansal : « On espère qu’il pourra très rapidement revenir à Paris pour lui faire l’accueil qu’il mérite », lance Arnaud Benedetti

Détenu depuis un an en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié ce mercredi 12 novembre. Désormais libéré, il a rejoint l’Allemagne, pays qui a participé aux tractations avec le pouvoir algérien. « Notre préoccupation maintenant, c'est son état de santé », explique ce jeudi sur Public Sénat Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à l’auteur de 81 ans.
Enfin libre. L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié mercredi 12 novembre par l’Algérie. Ce dernier était détenu dans le pays depuis un an, après avoir été condamné à une peine de cinq années de prison. Si la France tentait de longue date de le faire libérer, l’Allemagne a finalement permis des avancées concrètes dans ce dossier. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a demandé la grâce de Boualem Sansal. Une requête à laquelle son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, a « répondu favorablement », a précisé Alger.

« Il y avait des signes avant-coureurs depuis le début de la semaine », indique ce jeudi Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et directeur de la Nouvelle Revue politique. Invité de la matinale de Public Sénat, il salue la « diplomatie de discrétion » menée par l’Allemagne sur ce dossier. « Ce qui a été une surprise, c’est qu’on ne s’attendait pas à cette médiation allemande » ni à ce qu’elle « soit aussi efficace qu’elle ne l’a été », a-t-il ajouté. 

« La France n’y arrivait pas »

Mercredi, le président français Emmanuel Macron s’est lui aussi réjoui de l’annonce de cette bonne nouvelle. La fin de l’incarcération de Boualem Sansal constitue « le fruit des efforts constants de la France et d’une méthode faite de respect, de calme et d’exigence », s’est satisfait le chef de l’État. « Ce que je constate, c’est que Boualem Sansal a atterri hier à Berlin et pas à Paris, (…) c’est un fait », tempère Arnaud Benedetti. « Manifestement, structurellement, la France n’y arrivait pas. Il a fallu aller chercher ce que le président appelle des tiers de confiance. »

Désormais, le comité de soutien à Boualem Sansal espère pouvoir échanger à distance avec lui ce jeudi. Après son arrivée à Berlin mercredi, l’auteur a rapidement rencontré l’ambassadeur de France outre-Rhin, François Delattre, avant d’être pris en charge dans un hôpital de la ville, selon les autorités allemandes. « Notre préoccupation maintenant, c’est son état de santé », expose Arnaud Benedetti. « On reste inquiets. » La santé de Boualem Sansal, âgé de 81 ans et atteint d’un cancer de la prostate, suscitait les craintes de ses proches durant sa détention. 

Les soutiens de l’écrivain attendent dorénavant de le voir de retour en France. « On espère qu’il pourra très rapidement revenir à Paris pour qu’on puisse lui faire l’accueil qu’il mérite », poursuit Arnaud Benedetti. Selon lui, Boualem Sansal a bien l’« intention » de regagner l’Hexagone. « Avant son incarcération, il avait ce projet de s’installer en France », précise-t-il. « Je pense que ce projet reste le sien. »

Germany Book Fair Prize
1min

International

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, dans ce pays pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi.

Le

2min

International

Otages français en Iran : « Il s’agit ici d’une première étape qui doit nous mener à leur libération définitive », précise Jean-Noël Barrot

Hier dans la soirée, le président Emmanuel Macron a annoncé la « libération » des otages français en Iran : Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis mai 2022. S’ils sont bien sortis de prison, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a précisé que leur libération n’est pas définitive. Les deux ressortissants se trouvent actuellement dans l’ambassade de France en Iran.

Le

NY: New York City Mayoral Candidate Mamdani Votes On Election Day.
6min

International

Zohran Mamdani  candidat à la mairie de New York : « C’est un peu comme si Besancenot se présentait face à Cahuzac ou Georges Tron »

Ce mardi, New York élit son nouveau maire. A 34 ans, Zohran Mamdani, issu de la gauche du Parti démocrate, opposant « farouche » à Donald Trump, musulman d'origine indienne, est le grand favori, d’autant que ses adversaires sont accusés de corruption ou d’harcèlement sexuel. Pour Public Sénat, Elisa Chelle, professeure de science politique à l'Université Paris Nanterre, auteure de La démocratie à l’épreuve du populisme. Les Leçons du Trumpisme (Odile Jacob) revient sur son profil atypique.

Le

2min

International

Entretien inédit avec Javier Milei, "le président à la tronçonneuse"

VIDÉO. Le parti du président argentin a obtenu le 26 octobre dernier une victoire surprise lors des élections législatives de mi-mandat. Public Sénat vous propose de retrouver des séquences inédites de son entretien réalisé dans le cadre du documentaire "Javier Milei, le président à la tronçonneuse".

Le

3min

Politique

Libération de Boualem Sansal : « Je ne crois pas que ce soit l’échec de la méthode Retailleau », défend François-Noël Buffet

Alger a fini par accéder à une demande de l’Allemagne de libérer l’écrivain franco-algérien de 76 ans, emprisonné depuis un an. La ligne dure tenue sur ce dossier par l’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, n’avait pas permis d’obtenir d’avancées significatives. Le sénateur LR François-Noël Buffet, qui a été ministre à ses côtés, estime toutefois qu’il était « nécessaire d’afficher un élément de fermeté » vis-à-vis des autorités algériennes.

Le

PARIS Photographie de Boualem Sansal sur la mairie du 5eme arrondissement
5min

Politique

Grâce de Boualem Sansal : « Passer par un pays tiers, c’était la solution pour que personne ne perde la face »

Emprisonné depuis novembre 2024, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié pour raisons humanitaires par le régime Algérien. Le président Tebboune a ainsi répondu favorablement à une demande de son homologue allemand le président, Frank-Walter Steinmeier. A la commission des affaires étrangères du Sénat, on rappelle le rôle de la diplomatie française dans cette libération, facilitée par l’intermédiaire de l’Allemagne.

Le