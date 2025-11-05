Otages français en Iran : « Il s’agit ici d’une première étape qui doit nous mener à leur libération définitive », précise Jean-Noël Barrot

Zohran Mamdani candidat à la mairie de New York : « C’est un peu comme si Besancenot se présentait face à Cahuzac ou Georges Tron »
Ce mardi, New York élit son nouveau maire. A 34 ans, Zohran Mamdani, issu de la gauche du Parti démocrate, opposant « farouche » à Donald Trump, musulman d'origine indienne, est le grand favori, d’autant que ses adversaires sont accusés de corruption ou d’harcèlement sexuel. Pour Public Sénat, Elisa Chelle, professeure de science politique à l'Université Paris Nanterre, auteure de La démocratie à l’épreuve du populisme. Les Leçons du Trumpisme (Odile Jacob) revient sur son profil atypique.