Paralysie budgétaire aux Etats-Unis : qu’est-ce que le « shutdown » ?

Pour la première fois depuis 2018 et le premier mandat de Donald Trump, les Etats-Unis se retrouvent en situation de « shutdown » budgétaire. En effet, les parlementaires américains n’ont pas réussi à s’accorder sur le budget avant la date butoir du 1er octobre. Une situation qui entraîne la fermeture des services « non-essentiels » de l’Etat fédéral. Concrètement, ce sont près de 750 000 fonctionnaires qui devraient se retrouver au chômage technique dans les jours qui viennent.

Les musées, les parcs nationaux et la plupart des agences de l’Etat sont les principaux touchés par le « shutdown ». Dans un premier temps, la justice devrait pouvoir continuer de fonctionner avant d’être contrainte de réduire ses opérations si le blocage se poursuit. Les secteurs jugés « vitaux » comme l’armée, les forces de l’ordre ou les contrôleurs aériens ne devraient pas être impactés.

Les discussions dans l’impasse

Malgré la majorité d’élus républicains à la chambre des représentants et au Sénat, l’adoption n’a pas été possible. En effet, pour les textes budgétaires, le règlement du Sénat américain impose une adoption à une majorité de 60 sénateurs sur 100. En mars 2025, les démocrates et leur chef de file au Sénat, Chuck Schumer, avaient apporté les 7 voix manquantes à l’adoption d’un texte budgétaire pour éviter un « shutdown ». Un choix largement reproché au parti démocrate, historiquement impopulaire aux Etats-Unis.

Cette fois-ci, Chuck Schumer et son homologue démocrate à la chambre des représentants ont décidé de s’opposer frontalement au président des Etats-Unis. Lundi, les deux hommes ont rencontré Donald Trump dans le bureau Ovale, sans parvenir à trouver un consensus. A l’issue de la réunion, le président des Etats-Unis s’est empressé de publier une vidéo générée par IA sur les réseaux sociaux pour moquer ses interlocuteurs.

Un blocage qui pourrait durer

En échange de leurs votes, les démocrates demandent la prolongation de l’Obamacare, l’assurance-maladie gratuite à destination des plus pauvres, décidée après la crise du Covid-19. Inacceptable pour Donald Trump qui accuse les démocrates de vouloir étendre l’assurance maladie aux migrants illégaux. « Nous pouvons faire des choses pendant le shutdown qui sont irréversibles et qui sont mauvaises pour eux » a menacé le président des Etats-Unis qui espère profiter du blocage pour licencier massivement des fonctionnaires fédéraux.

Si les shutdown sont fréquents dans la politique américaine, les deux camps sont généralement incités à trouver rapidement un accord pour ne pas porter la responsabilité du blocage. Cette fois-ci, principale conséquence d’une polarisation accrue de la vie politique américaine, le blocage pourrait s’éterniser. En décembre 2018, le blocage avait duré 35 jours, un record.