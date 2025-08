Reconnaissance de l’Etat de Palestine : la France initie le mouvement, les Etats-Unis s’agacent

« À New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif : nous exprimons notre volonté de reconnaître l’État de Palestine et invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à nous rejoindre », écrit le ministre français affaires étrangères sur X, mercredi 30 juillet. Un appel déjà lancé pendant la conférence ministérielle à l’ONU, le 29 et 28 juillet. Le message a été entendu. Quelques heures plus tard, le Royaume-Uni annonce son intention de reconnaitre l’Etat de Palestine.

Menaces américaines

« Wow ! Le Canada vient d’annoncer qu’il soutient un Etat palestinien. Cela va devenir très difficile pour nous de conclure un accord commercial avec eux », a réagi le président américain sur son réseau social, Truth Social. Le ton est donné. La porte-parole de Donald Trump Kaorline Leavitt a fait savoir que le président exprimait son mécontentement et son désaccord avec les décisions françaises, britanniques et canadiennes. Il n’avait pourtant pas été aussi virulent pour les deux premières annonces, estimant que ces reconnaissances n’auraient « guère de poids » et « ne changeraient rien ». La décision canadienne, a semble-t-il, provoqué un peu plus d’agacement à la Maison blanche. À tel point que le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre des responsables de l’Autorité Palestine et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il s’agirait de refus de visa pour certains membres de ces deux instances.