Reconnaissance de l’Etat de Palestine : « Tant que les conditions ne sont pas réunies, c’est une aberration », estime Roger Karoutchi

La pression israélienne sur la bande de Gaza s’intensifie, avec de fortes frappes sur Gaza city dans la nuit de lundi à mardi et le lancement d’une offensive terrestre par Israël. Dans ce contexte, Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine et président du groupe d’amitié France Israël du Sénat, était l’invité d’Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Le sénateur a donné son avis sur la prochaine reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine, qui devrait intervenir lors de la quatre-vingtième assemblée générale de l’Onu le 22 septembre prochain.

Reconnaissance de l’Etat de Palestine : une « inversion de la diplomatie »

Il s’est montré très opposé à cette perspective. « Est-ce que c’est le moment, après les massacres du 7 octobre ? », a-t-il demandé, « dès que le Président de la République l’a annoncé, le premier à le féliciter a été le Hamas, ce n’est pas bon signe ». Roger Karoutchi déplore une « inversion de la diplomatie ». Pour lui, il ne faut pas reconnaître l’Etat de Palestine tant que les conditions posées par la France pour une telle reconnaissance (libération des otages, démilitarisation du Hamas, nouvelle gouvernance des territoires palestiniens et intégration d’Israël à la zone géographique) ne sont pas remplies. « Une fois que vous avez reconnu l’Etat, plus aucune de ces conditions n’est nécessaire, puisque c’est fait. Tant que les conditions ne sont pas réunies, c’est une aberration de reconnaître l’État de Palestine », a-t-il dénoncé.

Une ligne que ne partage pas le maire communiste de Gennevilliers, Patrice Leclerc, qui débattait avec le sénateur, en visio. « Depuis 1967, ce n’est jamais le moment, il n’y a jamais les conditions », a-t-il déploré. Pour lui, les attaques d’Israël, qui s’intensifient, sur la bande de Gaza, justifient la reconnaissance par la France de l’Etat palestinien : « il y a aujourd’hui un génocide en cours et on ne peut pas faire comme s’il n’y avait rien, comme s’il n’y avait pas une colonisation qui s’exerçait sur la Cisjordanie, comme s’il n’y avait pas une agression israélienne contre les Palestiniens, une volonté de les éradiquer ». Il est utile de rappeler que ce mardi, une enquête de l’ONU a accusé les dirigeants israéliens d’avoir « incité à commettre un génocide » à Gaza, enquête qu’Israël a qualifiée de « biaisée et mensongère ».

« Quel autre pays peut se permettre de bombarder des pays étrangers comme le fait Israël ? »