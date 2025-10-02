Syrie : « Le plus grand défi, c’est la paix sociale »

Renversé par les offensives de l’opposition menée par l’organisation Hayat Tarhrir al-Cham en décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad a cédé sa place à un gouvernement de transition, chargé de reconstruire la Syrie après 54 ans de dictature et 14 années de guerre civile. Un défi de taille dans un État à présent dirigé par une coalition de rebelles, dont la capacité à assurer l’ordre et la sécurité suscite de nombreux doutes dans la communauté internationale.

Avec une grande partie des infrastructures détruites, une économie exsangue, des violences interconfessionnelles et des millions de déplacés, l’avenir syrien s’annonce tout du moins incertain, et pour l’heure, « on en reste aux promesses », déclare la sénatrice LR Catherine Dumas, en préambule de la commission des Affaires Étrangères du Sénat de ce 1er octobre. D’autant plus alors que « tout tient » à un seul homme, Ahmed al-Charaa, dans une région « où tout est très volatil », avance Wassim Nasr, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes au Moyen-Orient, auditionné par la commission.

Un ancien djihadiste à la tête du gouvernement syrien

Son passé d’ancien djihadiste interroge, ce que ne manque pas de rappeler le sénateur centriste François Bonneau. Ahmed al-Charaa est le président de la République arabe syrienne depuis le 29 janvier 2025. Après avoir rallié Al-Qaïda au commencement de la guerre d’Irak en 2003, puis l’État islamique d’Irak, il a rompu avec ces deux mouvements et formé Hayat Tarhrir al-Cham (HTC), et l’organisation s’est progressivement éloignée du « terrorisme international ». Fer de lance de l’offensive, depuis la région d’Idlib, qui a précipité l’effondrement de l’armée syrienne et la chute de Bachar el-Assad en seulement douze jours, l’homme d’État peine aujourd’hui à convaincre de son détachement du « djihad global ».

Mais cette « mue », « longue et couteuse », s’est opérée lentement, rapporte Wassim Nasr. Dès 2023, alors qu’il rencontrait le leader du HTC, elle se dessinait déjà, et prenait même ses origines « en 2017 », mais il était alors « trop tôt pour son propre public d’annoncer ce qu’il allait entreprendre ». Résolument « islamiste et conservateur », Ahmed al-Charaa n’emprunte néanmoins pas le chemin d’un « terroriste et djihadiste », analyse le journaliste, se présentant « beaucoup plus ouvert », essentiellement dans les libertés accordées à la pratique des religions des minorités, loin de ce qui est autorisé « dans le système des Talibans ou dans la République islamique d’Iran ».

La mosaïque religieuse syrienne

Pourtant, les inquiétudes quant à des violences perpétrées à l’encontre de certaines minorités ethniques et religieuses sont là, et sont remises sur la table par la commission des Affaires Étrangères du Sénat. En mars, près d’un millier de civils a été tué par les forces du nouveau régime syrien et des groupes alliés dans l’ouest de la Syrie, à l’issue d’une attaque menée par des partisans de Bachar al-Assad dans la région de Lattaquié, fief alaouite, communauté dont l’ex-président est issu, contre des forces de sécurité des nouvelles autorités de Damas. De violents affrontements entre les Druzes et des milices bédouines ont éclaté en juillet, cette fois dans la région de Soueïda dans le sud du pays, faisant plus de 1 000 morts et près de 130 000 déplacés. Ces attaques ont entrainé l’intervention d’Israël.

Interrogé sur cette question, Wassim Nasr affirme qu’il s’agit en partie d’ « actes individuels », de « vendettas et d’exactions » visant des membres de l’ancien régime, et non « une politique de l’État actuel », qui a « le plus grand mal à gérer cette situation ». Cependant, le nouveau gouvernement assure un traitement « correct » des minorités, et se mobilise pour les rassurer, en réprimant « très vite » les violences. « Les représentants des communautés chrétiennes sur place sont plutôt en bons termes avec Damas », leurs fêtes pouvant être célébrées « de manière très libre ».

Le « défi » d’une majorité radicale et identitaire

Mi-mars, a été signée une déclaration de Constitution pour une période transitoire de cinq ans, désormais document de référence. Ce texte consolide plusieurs avancées, en autres : la liberté d’expression de cultes et la protection des droits des femmes. Mais aussi la protection des droits linguistiques et culturels, « une première » pour les Kurdes, qui ne disposaient pas du droit à la nationalité sous Assad. La charia restera « une source d’inspiration de référence », comme dans « la majorité des pays arabes », de la Constitution, le document devrait toutefois maintenir ces progrès démocratiques. Face à une telle ouverture d’Ahmed al-Charaa, « certains sont déçus et estiment qu’il est allé trop loin », et « qu’ils ne se sont pas battus pour ça ».

Déjà dans la prise du pouvoir à Damas, « les femmes ont eu un rôle », répond le journaliste à une question de la centriste Évelyne Perrot. Et aujourd’hui, au sein des nouvelles autorités, certaines occupent des places dans les ministères, « un vrai message », détonnant avec les origines du nouveau président syrien, constate Wassim Nasr. Et d’ajouter : « les coutumes syriennes rurales » ne sont pas « celles citadines », il doit « composer » avec cette réalité qui peut créer « des frictions », « sur lesquelles il travaille ».