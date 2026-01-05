Dissonance à la tête de l’État ? Les frappes américaines sur le Venezuela et l’enlèvement du président Nicolás Maduro ont conduit le quai d’Orsay, par la voix de Jean-Noël Barrot, à condamner une opération militaire contrevenant « au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international ». Mais de son côté, Emmanuel Macron, dans une réaction tardive, s’est contenté de se réjouir pour le peuple vénézuélien, « aujourd’hui débarrassé de la dictature ». De quoi s’attirer les foudres des forces politiques de gauche… et la republication par Donald Trump lui-même sur son réseau social. Malaise au sein de la classe politique, avec ces mots du président de la République qui semblent acter une rupture avec la tradition diplomatique française.

« Il faut voir ces différences de communication avec une continuité »

Le traditionnel conseil des ministres de rentrée ce lundi matin est, comme qui dirait, tombé à pic. L’occasion pour le locataire de l’Élysée de rectifier le tir. Dans son compte rendu à la presse, la porte-parole du gouvernement a tenu à rappeler « la position française qui est claire » : « D’une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n’est ni soutenue, ni approuvée. Deuxièmement, le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C’est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et volé les élections de 2024 ». Et d’ajouter : « La France soutient toujours la souveraineté populaire, [celle-ci] s’est exprimée lors des élections de 2024. Si transition il doit y avoir, alors le vainqueur de 2024 doit jouer un rôle central dans cette dernière ». Enfin, « nous continuerons à agir avec les pays de la région », a rapporté Maud Bregeon.