Accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales

Les sept députés et les sept sénateurs réunis ce mardi au palais du Luxembourg ont trouvé un terrain d’entente sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Convoquée à la mi-journée, la commission mixte paritaire s’est avérée être conclusive à l’issue de près de trois heures de travail à huis clos.

Le projet de loi, déposé par le gouvernement en octobre, avait été adopté par le Sénat le 18 novembre 2025, avant d’être examiné par l’Assemblée nationale en avril. Les députés avaient adopté leur texte le 7 avril dernier.

Pour rappel, le texte vise à renforcer la lutter contre toutes les fraudes, qu’elles soient sociales et fiscales, avec un triple objectif : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, et mieux recouvrer les sommes indument perçues.

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