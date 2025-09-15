Annick Girardin de nouveau élue sénatrice à Saint-Pierre-et-Miquelon, après un an d’inéligibilité

Un an après avoir perdu son siège de sénatrice, Annick Girardin est de retour à la chambre haute. Elue en 2023, elle avait été déclarée démissionnaire d’office et inéligible pour une durée d’un an par le Conseil Constitutionnel en 2024. Ses comptes de campagne avaient été rejetés, car elle n’avait pas ouvert de compte bancaire. Elle estimait alors « qu’elle ne ferait pas de dépenses ».

Ancienne ministre de la Mer dans le gouvernement de Jean Castex, elle retrouve donc son siège qu’elle a quitté en septembre l’année dernière. Entre ses deux mandats, c’est son suppléant, Jean-Marc Ruel, qui a été élu par les grands électeurs saint-pierrais et miquelonnais. Ce dernier avait prévenu qu’il céderait sa place au retour d’Annick Girardin.

Pour cette élection, « la première étape a été d’ouvrir un compte bancaire » a précisé l’élue sur le plateau de SPM la première, assurant que cette fois tout avait été fait dans les règles.