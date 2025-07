Attaques contre Rachida Dati et obstruction parlementaire : les débats sur l’audiovisuel public patinent au Sénat

« L’optique sera la même que pour la réforme des retraites », avait averti Patrick Kanner, le chef de file des sénateurs socialistes, avant l’ouverture des débats sur la réforme de l’audiovisuel public. Si les élus de gauche au Sénat se refusent à parler ouvertement d’obstruction parlementaire – ce n’est pas le genre de la maison -, difficile de qualifier autrement l’ensemble des manœuvres dilatoires déployées par les oppositions ce jeudi après-midi pour retarder le plus possible l’examen de cette proposition de loi. Un texte au parcours chaotique, qui est revenu à la Chambre haute pour une seconde lecture, quelques jours seulement après avoir été rejeté par l’Assemblée nationale.

Motions de rejet, explications de vote, demandes de scrutins publics, rappels au règlement, suspensions de séance… Il a fallu attendre près de cinq heures après l’ouverture des débats en séance publique avant que le premier amendement, sur les 330 déposés, puisse être examiné. Lorsque la séance a été suspendue, après minuit, les élus n’en avaient examiné que 27. Finalement, une seule mesure marquante aura été votée dans la soirée: France Médias Monde, la branche extérieure de l’audiovisuel (France 24, RFI ), a été exclue de la future holding,

De quoi laisser redouter que le texte ne s’enlise complètement alors que la session parlementaire est supposée s’achever vendredi soir, avant la pause estivale.

La majorité sénatoriale de droite et du centre se dit déterminée à aller jusqu’au bout, quitte à siéger plus longtemps. « Peut-être samedi, dimanche et les jours suivants », a lancé le sénateur centriste Laurent Lafon, auteur de cette réforme devenue l’un des totems de la ministre de la Culture, Rachida Dati.

Haro sur la ministre

Accusée d’avoir manœuvré pour obtenir l’inscription au forceps de ce texte dans un agenda parlementaire très chargé, la locataire de la rue de Valois s’est attiré l’ire de la gauche. Au point d’être personnellement prise pour cible dans de nombreuses prises de parole, une pratique assez inhabituelle dans un Sénat plutôt habitué aux débats feutrés et policés. « Vous êtes arrivée à imposer votre calendrier Madame La ministre », a cinglé la socialiste Colombe Brossel. « Sur la forme, la réalité est là. Par caprice vous avez décidé de tout faire voler en éclat pour votre bon plaisir et nous voilà face à des délais qui vont au-delà du raisonnable », a-t-elle déploré. D’aucuns accusent Rachida Dati de vouloir à tout prix faire adopter ce texte avant de se lancer cet automne dans la course des municipales à Paris.

À plusieurs reprises, les affaires judiciaires qui entourent la ministre ont été évoquées. « Les scandales, les soupçons de corruption et de conflit d’intérêts ont émaillé tous les gouvernements jusqu’à la ministre en face de moi. Même la gestion de notre assemblée est loin d’être irréprochable. Avec autant d’affaires, évidemment, le journalisme d’investigation vous dérange », a tancé Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste. « Vous multipliez les procédures bâillons à l’encontre des journalistes et des médias qui font leur travail. Vous êtes, et vous le savez, visée par une litanie d’enquêtes et nous devrions croire à votre sincérité morale quand vous affirmez vouloir renforcer l’indépendance de l’information ? Soyons sérieux », a raillé Cécile Cukierman, cheffe de file des élus communistes.