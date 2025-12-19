Public Sénat
Budget 2026 : députés et sénateurs échouent à trouver un compromis
Budget 2026 : députés et sénateurs échouent à trouver un compromis

La commission mixte paritaire, entre sept députés et sept sénateurs, sur le projet de loi de finances pour 2026 a vite tourné court ce 19 décembre.
Non conclusive. La commission mixte paritaire, convoquée ce 9 h 30 à l’Assemblée nationale pour faire converger Assemblée nationale et Sénat sur une version commune du budget 2026, a échoué. En moins d’une demi-heure, les sept sénateurs et les sept députés membres de cette commission ont constaté leurs désaccords.

Le gouvernement va donc devoir présenter dans les prochaines heures un projet de loi de loi spéciale, pour reconduire temporairement le budget 2025 au 1er janvier 2026, en attendant l’adoption d’un projet de loi de finances en bonne et due forme.

Sébastien Lecornu « regrette l’absence de volonté d’aboutir de certains parlementaires »

Dans un communiqué, Philippe Juvin (LR), rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, affirme poursuivre « dès à présent ses travaux afin de rapprocher les positions de l’ensemble des forces parlementaires en vue de la nouvelle lecture ». Il précise qu’il « continuera à proposer des pistes pour modérer la pression fiscale et baisser la dépense publique ».

Sébastien Lecornu a également rapidement réagi sur X, prenant acte de l’échec de la CMP. Remerciant « tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable », il « regrette néanmoins l’absence de volonté d’aboutir de certains parlementaires, comme nous pouvions le craindre malheureusement depuis quelques jours ». Il annonce qu’il réunira à partir de lundi « les principaux responsables politiques pour les consulter sur la marche à suivre pour protéger les Français et trouver les conditions d’une solution ».

