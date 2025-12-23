Budget 2026 : Jean-François Husson déplore le « changement d’alliance » du gouvernement

Loi spéciale : la tension monte entre le gouvernement et les sénateurs qui demandent un recours au 49.3
Devant les sénateurs, le ministre de l’Economie et la ministre des Comptes publics ont répondu aux questions sur les conséquences de l’adoption d’une loi spéciale. La majorité sénatoriale a rejeté la méthode du gouvernement, fustigeant une mise à l’écart du Sénat et demandant le recours au 49.3 afin de contenir le déficit public et de s’affranchir des exigences formulées à l’Assemblée nationale.