Public Sénat
Le direct

Budget de la Sécu : le Sénat rétablit le gel du barème de la CSG

À l’initiative de sa majorité de droite et du centre, le Sénat a figé le barème de calcul de la contribution sociale généralisée pour l’année 2026. Cette mesure doit permettre d’économiser 300 millions d’euros. Très largement dénoncée par la gauche, elle participe de la réintroduction de « l’année blanche », qui avait été initialement proposée par François Bayrou.
Romain David

Par Romain David

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

Les sénateurs ont réintroduit ce jeudi 20 novembre, lors de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le gel du barème de la contribution sociale généralisée (CSG). La mesure avait été proposée par le gouvernement dans la version initiale du texte, pour une économie supposée d’environ 300 millions d’euros en 2026, alors que ce barème est traditionnellement indexé sur l’inflation. Au cours des débats à l’Assemblée nationale, les députés de gauche et du Rassemblement national l’avaient rejeté, arguant de l’impact de la mesure sur les retraités et les travailleurs les plus modestes.

« Là, on rentre dans le vif du sujet sur le rétablissement des comptes de la Sécu, avec des amendements à forte portée économique », a reconnu Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, se disant ainsi favorable à la réintroduction de l’article 6, supprimé au Palais Bourbon. « Le gel de la CSG est nécessaire pour trouver des économies », a-t-il défendu. Le sénateur RDSE Bernard Fialaire a tenté, en vain, d’adoucir la mesure en proposant « une indexation partielle du barème sur l’inflation », pour éviter que le gel brut « ne fasse basculer certains retraités ou invalides dans un taux supérieur de CSG ou ne leur fasse perdre une exonération ».

« Ce gel introduit l’année blanche socio-fiscale »

La réintroduction de ce gel a provoqué de vives réactions sur les bancs de la gauche, premier véritable moment de tensions dans l’hémicycle feutré du Sénat depuis le début de l’examen de ce PLFSS. « Sous couvert d’artifices techniques, ce gel introduit l’année blanche socio-fiscale », qui avait été initialement proposée par François Bayrou au début de l’été, a dénoncé l’écologiste Anne Souyris. Selon elle, la mesure va entraîner « des effets de seuil préjudiciables pour 3 % des foyers ». « Cette année blanche va plutôt ressembler à une année noire pour les chômeurs, les petits retraités et les personnes touchant une pension d’invalidité », a épinglé la communiste Céline Brulin.

Bernard Jomier, sénateur Place publique de Paris, a raillé les contradictions de la droite, traditionnellement opposée aux hausses d’impôts : « C’est comme les contrats d’assurance, il y a écrit en gros ‘pas de hausse d’impôts’, et puis en bas, il y a une petite étoile : ‘sauf pour ceux qui, du fait de ce gel, vont rentrer dans l’imposition’ ». La socialiste Laurence Rossignol a provoqué quelques protestations à droite de l’hémicycle en reprochant à ses collègues « de faire le mal, sous couvert de vouloir faire le bien ».

Ramener le déficit de la Sécu à 15,1 milliards d’euros

« Faire des mesures comptables ne nous convient pas, mais nous sommes à un tel point de déficit qu’il faut y réfléchir », a plaidé la rapporteure Élisabeth Doineau, rappelant que contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi initial, ce gel ne concernera que l’année 2026.

Les sénateurs LR et centristes entendent également revenir sur la hausse de CSG de 1,4 point sur les revenus du capital, votée à l’Assemblée nationale à l’initiative des socialistes, et supposée participer au financement de la suspension de la réforme des retraites. La mesure doit être débattue vendredi matin.

La majorité sénatoriale a promis de détricoter nombre des modifications apportées au budget de la Sécurité sociale par une Assemblée nationale politiquement très fracturée. L’objectif affiché : ramener le déficit des comptes de la Sécu à 15,1 milliards d’euros en 2026, contre 23 milliards attendus en fin d’année.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Budget de la Sécu : le Sénat rétablit le gel du barème de la CSG
7min

Parlementaire

Budget de la Sécurité sociale : « Il faut trouver d’autres moyens de financement », plaide le sénateur Alain Milon, « comme la capitalisation »

L’examen du budget de la Sécurité sociale au Sénat en est à ses prémices. Ce matin, au détour de la discussion d’un article technique, les sénateurs ont débattu de l’avenir du financement du système de santé français. L’occasion pour le clivage gauche droite de se redessiner dans l’hémicycle, préfigurant un débat de fond sur le sujet de la protection sociale.

Le

Budget de la Sécu : le Sénat rétablit le gel du barème de la CSG
3min

Parlementaire

Recettes de TVA en baisse : au Sénat, Daniel Fargeot met Bercy face à ses « défaillances »

Pour la troisième année consécutive, les recettes de TVA, première ressource fiscale de l’État sont inférieures aux prévisions. Lors des questions au gouvernement, le sénateur centriste Daniel Fargeot a interpellé l’exécutif sur un manque à gagner qu’il juge massif et insuffisamment expliqué, tandis que le ministre délégué en charge de la réforme de l’État et de la fonction publique, David Amiel a assuré que la trajectoire budgétaire restait maîtrisée.

Le

Budget de la Sécu : le Sénat rétablit le gel du barème de la CSG
3min

Parlementaire

Le budget de la Sécu arrive au Sénat : « Nous n’avons aucune raison de nous soumettre à l’Assemblée et à son budget délirant », avertit Hervé Marseille

La majorité sénatoriale de droite et du centre entend passer à la paille de fer le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, partiellement amendé par l’Assemblée nationale. Auprès de Public Sénat, le centriste Hervé Marseille défend notamment la nécessité de réintroduire la réforme des retraites, pourtant suspendue par les députés.

Le

Senat : QAG
23min

Parlementaire

Le Sénat entame l'examen du budget de la Sécurité sociale : « La suspension de la réforme des retraites relève de la poudre de perlimpinpin »

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est arrivé dans l’hémicycle du Sénat ce mercredi 19 novembre. Les élus auront sept jours pour faire atterrir ce budget, dont l’examen est resté inachevé à l’Assemblée nationale. La majorité sénatoriale de droite et du centre promet quelque 9 milliards d’euros d’économies, pour ramener à 15 milliards le déficit de la Sécu l’année prochaine.

Le