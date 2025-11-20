Budget de la Sécurité sociale : « Il faut trouver d’autres moyens de financement », plaide le sénateur Alain Milon, « comme la capitalisation »

Ce jeudi, le Sénat a entamé l’examen des articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Au détour d’un article sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam), les sénateurs ont eu un vif débat sur le financement du système de santé.

200 millions d’euros supplémentaires pour les hôpitaux

L’article 2 du budget de la Sécurité sociale est un passage obligé et technique du texte : il fixe le mondant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour l’année passée. Pour 2025, dans la version du gouvernement, ce montant était maintenu identique à celui voté dans le budget initial : 265,9 milliards d’euros. Au Palais Bourbon, c’est l’adoption d’un amendement de la France Insoumise dénonçant la sous-évaluation de l’Ondam par le gouvernement qui a supprimé l’article.

Au Sénat, la majorité sénatoriale l’a rétabli, en y ajoutant une modification. La rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale, la centriste Élisabeth Doineau, a fait adopter un amendement rétablissant l’article 2 et modifiant la ventilation des 265,9 milliards. Elle propose de réévaluer de 200 millions d’euros les dépenses relatives aux hôpitaux, en diminuant d’autant un poste regroupant diverses dispositions. Une modification à laquelle la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s’est montrée défavorable : « Ces 200 millions ont déjà été engagés, notamment dans le fonds d’intervention régional [qui finance des actions supervisées par les agences régionales de santé, ndlr], ils sont un peu fictifs. Il faudra qu’on retravaille les chiffres pour les rendre les plus conformes à la réalité. », a-t-elle expliqué.

A gauche, les groupes écologiste et communiste voulaient aller encore plus loin, en affectant 800 et 900 millions d’euros supplémentaires aux hôpitaux pour finir l’année. Leurs amendements n’ont pas été adoptés.

La dette des hôpitaux pour 2024 s’élève à 30 milliards d’euros

Le débat de cet amendement a été l’occasion pour les sénateurs de tous les bancs d’exprimer leur vision du financement de l’hôpital et plus largement, du système de santé. Tous se sont accordés pour déplorer l’état d’endettement des hôpitaux en France et la trajectoire en ciseau entre les dépenses de santé et les recettes. En 2024, la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) estime cette dette à 30 milliards d’euros. Mais une fois ce constat posé, les solutions sur les bancs du Palais du Luxembourg sont radicalement différentes.

« Il n’est pas acceptable que 30 % de la population qui cotise permette de soigner 100 % de la population »

A droite et au centre, les sénateurs dénoncent un dérapage des dépenses de santé. « En 2019, on était à un tout petit peu plus de 200 milliards d’euros de dépenses et on est aujourd’hui à 267 milliards d’euros, c’est une inflation importante, certes due à la démographie. Mais on peut tous se dire que cela fait trop longtemps que cela dure, cette dérive. Derrière cela, nous payons des intérêts d’emprunt qui sont de plus en plus lourds. Nous croulons sous la dette et nous n’avons pas le choix que d’avoir une vision comptable des choses et je le regrette », s’est alertée Élisabeth Doineau.

Sur leurs bancs, on propose alors plusieurs solutions : la baisse des dépenses, via une meilleure prévention, une « rationalisation » ou une « réforme » de l’hôpital, mais aussi le recours à d’autres modes de financement, comme la capitalisation. « Il n’est pas acceptable que 30 % de la population qui cotise permette de soigner 100 % de la population. Il faut donc trouver d’autres moyens de financement : les exonérations de cotisations sociales peuvent en être un, tout comme la capitalisation », a affirmé Alain Milon, président LR de la commission des affaires sociales par intérim. Le sénateur Les Indépendants de Corrèze, le médecin Daniel Chasseing, a même évoqué la mise en place de la très décriée TVA sociale.

« On sait très bien pourquoi aujourd’hui on manque de recettes »