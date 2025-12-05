Public Sénat
Le direct
Paris: Weekly session of questions to the government at the Senate
Credit:Jacques Witt/SIPA/2511200749

Budget de l’éducation : le Sénat diminue les crédits du CNED et de l’Onisep

La majorité sénatoriale a adopté deux amendements diminuant les crédits du CNED de 15 millions d’euros et ceux de l’Onisep de 5 millions d’euros, des organismes rattachés à l’Education nationale. Dans le viseur du rapporteur, le réseau de formation des enseignants, Canopé, a été épargné par le Sénat.
Louis Mollier-Sabet

Par Louis Mollier-Sabet

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Si dans son ensemble, le budget de l’enseignement scolaire présenté par le gouvernement est stable (+ 1 % par rapport à 2025), à la suppression de 4 000 postes d’enseignants (voir notre article) est venu s’ajouter un coup de rabot dans les crédits des différents organismes rattachés à l’Education nationale. En séance, le rapporteur LR des crédits de l’Enseignement scolaire, Olivier Paccaud, a proposé de réduire les crédits de trois « opérateurs » rattachés à l’Education nationale : le CNED (qui assure l’enseignement et la formation à distance), l’Onisep (chargé de l’information des élèves sur l’orientation) et le réseau Canopé (chargé de la formation des professeurs).

« Ces organismes vont finir en rupture de trésorerie », avertit le ministre

Estimant que ces organismes pouvaient parfois faire « doublon » avec d’autres institutions chargées de politiques publiques similaires, le rapporteur a ainsi défendu une « volonté de faire des économies » qui s’est heurtée aux objections du ministre de l’Education nationale, Édouard Geffray. « Si on retire autant de crédits à ces organismes, ils vont finir en rupture de trésorerie, ce qui va provoquer des restructurations et nous coûter plus cher que les crédits que l’on veut économiser. J’entends les risques de doublons mais laissons-nous le temps de repenser certaines articulations », a défendu l’ancien directeur général de l’enseignement scolaire.

« Mission après mission, on voit que les économies, c’est pour demain. Est-ce qu’on ne pourrait pas défendre les politiques publiques plutôt que ceux qui les font », a fustigé le sénateur LR Max Brisson face aux protestations de la gauche. « Dans 10 jours nous débattrons des risques des réseaux sociaux pour les adolescents. Or le seul opérateur qui fait de l’éducation numérique c’est Canopée. Donc là nous allons les affaiblir pour dire dans 10 jours qu’il va falloir les accompagner », a fait valoir la sénatrice socialiste Colombe Brossel.

Les 20 millions d’euros que le rapporteur voulait soustraire aux crédits alloués au réseau Canopé ont finalement été préservés par la haute assemblée, mais le CNED et l’Onisep n’ont pas eu la même chance et se sont vus retirer respectivement 15 et 5 millions d’euros.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Budget de l’éducation : le Sénat diminue les crédits du CNED et de l’Onisep
3min

Parlementaire

Budget : le Sénat confirme la suppression de 4 000 postes d’enseignants

Le Sénat a validé la proposition du gouvernement de supprimer 4 000 postes d’enseignants dans le budget 2026. La droite et le centre justifient cette trajectoire par la forte baisse du nombre d’élèves due à des changements démographiques, tandis que la gauche aurait préféré profiter de cette dynamique pour augmenter le nombre d’enseignants par élèves.

Le

Budget 2026 : le Sénat adopte le volet recettes, à une large majorité
2min

Parlementaire

Budget : le Sénat valide le gel des APL et leur restriction pour les étudiants étrangers

Le Sénat a voté la proposition du gouvernement, qui gèle l’aide personnalisée au logement (APL) et restreint l’éligibilité des étudiants étrangers au dispositif, pour un peu plus de 100 millions d’économies budgétaires. Les étudiants non-européens devront justifier de deux ans de résidence pour percevoir ces aides au logement.

Le

Budget de l’éducation : le Sénat diminue les crédits du CNED et de l’Onisep
4min

Parlementaire

Budget 2026 : le Sénat espère pouvoir « récupérer » 50 millions pour les infrastructures sportives

Le Sénat n’a pas pu finir l’examen du budget du sport et de la vie associative ce jeudi. De nombreux scrutins publics et des débats confus ont amené la chambre haute au-delà des délais impartis et les sénateurs devront donc finir cet examen dimanche. Le Sénat espère arracher 50 millions d’euros supplémentaires pour les infrastructures des collectivités.

Le

Senat : QAG
6min

Parlementaire

Fin de vie, budget, débat sur la défense et le narcotrafic, logement, police municipale : le calendrier parlementaire du Sénat se précise

Comme demandé par le premier ministre, un débat, suivi d’un vote, sera organisé au Sénat sur la défense le 15 décembre, puis sur le narcotrafic le 17 décembre. Outre la fin de l’examen du budget, avec une lecture de CMP attendue le 23 décembre, le texte sur la fin de vie sera examiné le 7 janvier en commission, puis en séance à partir du 20 janvier.

Le