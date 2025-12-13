Public Sénat
Budget : le Sénat supprime les avantages des anciens Premiers ministres

Le Sénat a voté la suppression des avantages dont bénéficient les anciens Premiers ministres, comme la mise à disposition d’une voiture et d’un chauffeur, pour une économie d’1,6 million d’euros par an. Les dépenses liées à leur sécurité ne sont pas affectées. D’autres amendements proposant la même suppression pour les anciens Présidents de la République n’ont pas été adoptés.
Louis Mollier-Sabet

Par Louis Mollier-Sabet

2 min

Publié le

Mis à jour le

« Ce n’est même pas une question financière », a estimé Marie-Pierre de la Gontrie (PS) au moment de défendre la suppression des moyens matériels et de personnels mis à disposition par l’Etat aux anciens Premiers ministres et Présidents de la République. « Pourquoi maintenir ces avantages conséquents pendant des années, alors que les personnes dont on parle n’en ont pas besoin ? » a interrogé la sénatrice socialiste en appelant à l’exemplarité. Récemment, Sébastien Lecornu a limité ces avantages aux dix années suivant le départ des concernés de Matignon, et non plus au reste de leur vie.

1,6 million d’euros d’économies

Le rapporteur spécial des crédits de la direction de l’action du gouvernement, le sénateur RN Christopher Szczurek, qui s’est déclaré favorable à la suppression des avantages des anciens Premiers ministres mais pas à ceux des anciens Présidents de la République, a aussi rappelé que cette suppression n’affecterait pas les dépenses liées à la sécurité des personnes concernées. Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a pour sa part défendu l’action « significative » du gouvernement en la matière, avec une diminution de ces dépenses de 12 % par rapport à 2019.

Pour être appliquée, la mesure qui économise 1,6 million d’euros devra être validée par la commission mixte paritaire (CMP) et l’Assemblée nationale.

