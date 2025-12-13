Budget : le Sénat supprime les avantages des anciens Premiers ministres

Justice : le Sénat adopte l’un des rares budgets en hausse dans le projet de loi de finances 2026
Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s’est félicité ce vendredi 12 décembre de pouvoir présenter au Sénat des crédits en hausse de 266 millions d’euros sur son portefeuille ministériel. La gauche a toutefois déploré la mise en œuvre d’une politique judiciaire largement articulée autour du « tout carcéral ». Elle a également condamné la réduction, à des fins budgétaires, du recours aux expertises psychiatriques obligatoires pour certains délits.