Budget : rejeter le texte ou l’amender ? La valse-hésitation des Républicains du Sénat

La droite sénatoriale va-t-elle se risquer à un dernier baroud d’honneur sur le budget ? La question reste en suspens, alors que le gouvernent multiplie les appels à la responsabilité, après avoir présenté lundi les grandes lignes d’une nouvelle mouture de son projet de loi de finances, faisant la part belle aux exigences portées par les socialistes. Ce mardi matin, en réunion de groupe, les sénateurs LR se sont longuement interrogés sur la position à adopter. S’il n’est pas question pour la droite de soutenir un tel texte, faut-il le rejeter ou tenter de l’amender au risque de prolonger un débat budgétaire qui s’éternise depuis l’automne ?

Pour l’heure, rien n’est formellement tranché. D’ailleurs, plusieurs sénateurs LR manquaient à l’appel ce mardi, en déplacement à Strasbourg pour soutenir les agriculteurs qui s’opposent au traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. « Nous n’avons arrêté aucune position, et le gouvernement attendra ! », lâche le sénateur Max Brisson en sortie de réunion.

Un goût de résignation

D’aucuns estiment inutile de jouer le bras de fer avec l’exécutif. De guerre lasse après trois mois de discussions budgétaires, et inquiet de voir le déficit s’aggraver sous l’effet de la loi spéciale, une partie de la droite sénatoriale ne souhaite pas ralentir la procédure en amendant un budget qu’elle désapprouve largement. « Notre message a été très clair lors de la première lecture. Amender à nouveau ce texte voudrait dire que l’on repart facilement pour trois semaines de délais supplémentaires avant l’adoption du budget », note la sénatrice LR Christine Lavarde. « On n’est pas non plus pour l’acharnement thérapeutique », concédait Jean-François Husson, le rapporteur général (LR) du budget, après les annonces de Sébastien Lecornu.

Si le gouvernement résiste aux motions de censure qui devraient accompagner le 49.3, enclenché cet après-midi à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, le projet de loi de finances repassera automatiquement par le Sénat, probablement le 29 janvier. Certes, la Chambre haute n’a pas le dernier mot dans la procédure législative, mais elle a toujours la possibilité de proposer sa version du texte. À moins que les LR ne soutiennent une motion de rejet avant l’ouverture de la discussion publique, pour un renvoi illico à l’Assemblée nationale, en vue d’une adoption définitive du texte via un nouveau 49.3. « On n’arrête pas de nous expliquer que chaque semaine qui passe entraîne des dépenses contraintes, puisque la loi spéciale ne permet pas de freiner un certain nombre de dépenses. Je pense que nous saurons être responsables », poursuit Christine Lavarde.