Des échanges parfois vifs, des questions à plusieurs milliards d’euros, 87 heures d’auditions : la saga de la commission d’enquête sur les aides aux entreprises

Tout est parti de l’annonce de plans sociaux chez Michelin et Auchan à quelques jours d’intervalle début novembre 2024. Pointe de l’iceberg d’un climat économique en pleines secousses, les suppressions d’emplois dans ces deux grandes entreprises ont suscité de vives réactions dans la classe politique, jusqu’au sommet du gouvernement.

« Je me préoccupe de savoir ce qu’on a fait, dans ces groupes, de l’argent public qui leur a été donné. Je veux le savoir. Nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé, et nous en tirerons des leçons », s’était engagé Michel Barnier face aux députés. Emporté par une motion de censure un mois plus tard, le Premier ministre LR n’a pas pu engager sa promesse. Sous son successeur François Bayrou, le ministère de l’Économie et des Finances n’a pas non plus ordonné d’inspection.

Les grandes entreprises au cœur du travail d’enquête

C’est au Sénat que la question a été passée au peigne fin tout au long du premier semestre. Grâce à son droit de tirage annuel, le groupe communiste a installé une commission d’enquête sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Nommé rapporteur de cette commission en janvier, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis Fabien Gay assure lors de la réunion constitutive que la question « n’est pas de partir à la chasse contre telle ou telle entreprise », mais bien d’étudier ce que deviennent les « 200 à 240 milliards d’euros d’argent public donnés aux entreprises chaque année ».

La commission avait trois grands types de questions sur la table. À combien s’élève le coût global des aides publiques octroyées aux entreprises ? Sont-elles correctement contrôlées et évaluées ? Et serait-il pertinent d’imposer des contreparties à ce soutien public, notamment en termes de maintien de l’emploi ? Pour resserrer le champ des possibles, la commission choisit de se concentrer sur les plus grands groupes, autrement dit les entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires net mondial d’au moins 450 millions d’euros par an.

Aucun tableau de bord au niveau de l’État, les sénateurs à la recherche d’une estimation globale du volume des aides

Dès le début des travaux, en entendant des économistes, des chercheurs et plusieurs hauts fonctionnaires de l’administration centrale, les sénateurs font rapidement le constat de pénétrer dans un maquis, dans lequel pas même l’État n’a une vision globale. Une surprise, qui « a stupéfié l’ensemble de la commission d’enquête », relate Fabien Gay. Par exemple, Sylvain Moreau, directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee, explique que « le suivi des concours publics est plus complexe car de nombreux dispositifs coexistent » et que « certaines subventions sont difficiles à identifier et à suivre en raison de la manière dont elles sont enregistrées au niveau des comptabilités d’entreprises ».

Du côté de Bercy, Marc Auberger, inspecteur général des finances, souligne qu’il est « très difficile de suivre ces aides, de savoir quel type de dispositif une entreprise a bénéficié, etc. C’est une réalité, c’est incontestable ». Claire Cheremetinski, directrice générale adjointe du Trésor, confesse qu’il n’existe « pas de tableau qui recense toutes les aides de l’État aux entreprises », et que même pour les plus grandes d’entre elles, au cœur de la commission d’enquête, « il n’y a pas de tableau général ». Le président Olivier Rietmann n’en croit pas ses oreilles. « N’est-il pas irréel que Bercy nous explique qu’il n’existe aucun tableau de bord des aides publiques versées aux entreprises ? »

Le chiffre actualisé du volume des aides publiques mobilisées par l’État en faveur de l’accompagnement des entreprises, la commission d’enquête va le reconstituer. Elle reçoit plusieurs jeux de données, de la part du ministère de l’Économie, sous forme de clés USB, parfois par porteur. Avec l’aide de data scientists, des spécialistes de la donnée, les sénateurs affinent leur chiffre et finissent par communiquer en juillet sur un volume de 211 milliards d’euros. Dans de précédents rapports sur la question, des périmètres différents ont logement abouti à des résultats de nature variable, puisqu’une définition consensuelle n’existe. Dernier exemple en date : la note du Haut-Commissariat à la stratégie et au Plan, sorti deux semaines après les conclusions sénatoriales, qui a choisi de ne pas inclure les exonérations de cotisations sociales. Son calcul aboutit alors à 112 milliards d’euros d’aide.

Un défilé inédit de PDG du CAC 40 au Sénat

Le cœur des auditions commence au mois de mars, avec le cycle des auditions de dirigeants d’entreprises. Au total, 33 PDG ou directeurs généraux d’entreprises d’envergure mondiale, dont beaucoup sont membres de l’indice CAC40, vont défiler devant la commission d’enquête. Grande distribution avec Auchan et Carrefour, automobile avec Renault et Stellantis, luxe avec LVMH et Kering, ou encore majors pétrolières avec TotalEnergies et ExxonMobil : les sénateurs multiplient les secteurs d’activité, en prenant soin le plus souvent d’entendre deux ambassadeurs par segment économique.

Un défilé de hauts dirigeants économiques au Parlement de cette ampleur est inédit. À tel point que certains auraient préparé leur venue aux côtés de certains cabinets d’avocat ou de communication, comme le relatait la presse en mai. La plupart des auditions se sont déroulées de façon fluide, sans accroc, et les premières ont sans doute donné le la. « Le premier dirigeant auditionné, Florent Menegaux du groupe Michelin, a été extrêmement limpide sur les dispositifs dont bénéficie le groupe et leurs montants. Son attitude a sans doute eu un effet d’entraînement salutaire : il aurait été compliqué pour les autres dirigeants de ne pas jouer la carte de la transparence avec un tel précédent », souligne le rapport sénatorial dans son avant-propos. De nombreux patrons joueront le jeu.