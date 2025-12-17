Rapport Van Cleef & Arpels, galerie d’Apollon, sécurité… Ce qu’il faut retenir de la seconde audition au Sénat de Laurence des Cars, la présidente du Louvre

Bis repetita pour Laurence des Cars. La présidente-directrice du musée du Louvre a été de nouveau auditionnée par les sénateurs, ce mercredi 17 décembre. La conservatrice avait déjà été entendue par les membres de la commission de la culture le 22 octobre, quelques jours seulement après le vol rocambolesque des bijoux de la couronne de France. Elle avait alors assuré aux élus « avoir fait de la sécurité, une urgence absolue », pointant l’état de vétusté des bâtiments et des dispositifs techniques à son arrivée en 2021. Ce mercredi, Laurence des Cars a expliqué avoir « agi concrètement pour renforcer la sécurité du musée » depuis deux mois, listant les différentes mesures mises en place. Pour autant, plusieurs élus LR l’ont appelée à représenter sa démission, déjà refusée par le ministère de la Culture après le casse.

Le 19 octobre, un commando de quatre personnes a réussi à s’introduire dans la galerie d’Apollon pour y dérober, en quelques minutes, dix pièces de joailleries liées à l’histoire de France, d’une valeur inestimable. À ce stade, seule la couronne de l’impératrice Eugénie, égarée et endommagée dans la fuite des malfrats, a pu être retrouvée. Depuis, la publication de plusieurs rapports est venue soulever de nombreuses questions sur la gestion du musée, alors que le Sénat, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’action publique, cherche à éclairer les conditions de sécurisation du Louvre et de ses collections.

Début novembre, la Cour des comptes a notamment invité le musée à revoir ses priorités, estimant que la modernisation des équipements était le parent pauvre des investissements réalisés par l’institution. Par ailleurs, cette nouvelle audition de Laurence des Cars intervient après celle des auteurs du rapport d’enquête administrative commandé par la ministre de la Culture, et qui pointe des « dysfonctionnements successifs ». Elle fait également suite à celle de son prédécesseur, Jean-Luc Martinez, à l’origine d’un nouveau schéma directeur de sûreté dont la mise en œuvre, près de dix ans après avoir été initiée, n’est toujours pas achevée.