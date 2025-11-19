Le Sénat entame l’examen du budget de la Sécurité sociale : « La suspension de la réforme des retraites relève de la poudre de perlimpinpin »

Coup d’envoi des débats budgétaires au Sénat. Les sénateurs ont commencé ce mercredi 19 novembre l’examen en séance publique du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). 1 307 amendements ont été déposés sur ce texte, pour lequel la Chambre haute prévoit sept jours de débats, avant un vote solennel fixé le 26 novembre. Les élus planchent sur une copie partiellement amendée par l’Assemblée nationale. Pour rappel : si les députés ont adopté le volet « recettes » du budget de la Sécu le 5 novembre, ils n’ont pas pu aller au bout de la partie « dépenses » dans les délais fixés par le cadre constitutionnel.

Comme le veut l’usage, l’examen dans l’hémicycle s’est ouvert par une discussion générale, au cours de laquelle les quatre ministres concernés et les sept rapporteurs du texte ont présenté depuis la tribune les grandes lignes de ce budget, suivis par les orateurs des groupes politiques, chargés d’exposer la position de leur groupe. Les sénateurs ont également retoqué trois motions de rejet préalable – une déposée par les écologistes, deux par les communistes – qui visaient à empêcher l’examen du texte, notamment pour des motifs constitutionnels. Une manœuvre classique de la part des oppositions avant l’ouverture des débats.

Lors de l’examen du texte par la commission sénatoriale des affaires sociales, la semaine dernière, de nombreuses modifications ont été apportées à ce « PLFSS », au premier rang desquels le rétablissement de la réforme des retraites. Les LR et les centristes du Sénat entendent ainsi ramener le déficit de la Sécu à 15 milliards, contre 24 milliards pour la version sortie du Palais Bourbon. Pour en savoir plus, retrouvez notre article > Franchises, arrêts maladie ou encore retraites : 16 modifications importantes à venir sur le budget de la Sécu au Sénat.