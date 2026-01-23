Public Sénat
Les Urgences de l Hopital Saint Antoine a Paris
Credit:SEBA/SIPA/2601090831

Fin de vie : quelles sont les prochaines étapes du texte ?

Ce mercredi, à la surprise générale, les sénateurs ont supprimé l’article phare de la proposition de loi créant une aide à mourir, vidant le texte de sa substance. Il va continuer son parcours législatif, après le vote solennel du Sénat mercredi prochain, et retourner devant les députés. En cas d’« enlisement » parlementaire, Emmanuel Macron a évoqué en mai dernier la possibilité d’un référendum.
Aucune difficulté n’aura été épargnée à la proposition de loi créant une aide à mourir. Dans ce parcours semé d’embûches, un nouvel obstacle a vu le jour ce mercredi, quand les sénateurs ont rejeté son article 4, le plus central du texte, définissant les critères ouvrant le droit à l’aide à mourir. En commission la majorité sénatoriale de droite et du centre avait déjà bien remanié ce dernier, créant une « assistance médicale à mourir », circonscrite aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. En séance, 144 sénateurs, de droite et du centre, mais aussi du PS, ont rejeté cet article. 123 élus ont voté pour. Les socialistes ont ainsi marqué leur opposition à la réécriture de l’article par la commission des affaires sociales du Sénat.

Un texte embarqué dans la navette parlementaire

Le texte, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, a encore un long chemin devant lui. Le vote du Sénat sur l’ensemble du texte aura lieu le mercredi 28 janvier prochain. L’issue de ce vote est incertaine, les groupes politiques ne fixant habituellement pas de consigne de vote sur ces sujets, les sénateurs voteront chacun selon leur conscience. A partir de là, de deux choses l’une : si le texte est adopté par le Sénat, c’est sa version profondément remaniée qui retournera devant l’Assemblée nationale ; s’il est rejeté, c’est la version de la Chambre basse que les députés examineront à nouveau. S’ensuivra la procédure de la navette : un aller-retour du texte entre les deux chambres, selon le principe de l’entonnoir : seules les dispositions sur lesquelles subsiste un désaccord peuvent être votées. Un parcours qui s’annonce long et difficile, d’autant que le temps législatif est très contraint, car les textes se bousculent à l’ordre du jour du Parlement.

Dans cette procédure, néanmoins, le gouvernement peut prendre la main et décider, après que chaque chambre a examiné le texte deux fois, de convoquer une commission mixe paritaire, composée de sept députés et de sept sénateurs, pour trouver un accord. En cas de consensus, le texte doit à nouveau être approuvé par chaque chambre et est adopté le cas échéant. Si non, et en cas d’échec de la CMP, le texte repart pour un examen devant l’Assemblée nationale puis le Sénat. Le gouvernement peut alors décider de saisir les députés pour qu’ils se prononcent en dernière lecture.

« Retirer le texte reviendrait à arrêter la navette parlementaire, ce que nous ne souhaitons pas »

Au Sénat, au sein de la majorité sénatoriale, des appels au retrait du texte ont été entendus. C’est le cas de la rapporteure de la commission des affaires sociales, la sénatrice LR du Lot-et-Garonne Christine Bonfanti-Dossat, qui a demandé au gouvernement de suspendre l’examen du texte. « Avec tout ce qu’il se passe en ce moment, mourir pouvait attendre », a-t-elle affirmé au micro de Public Sénat. Du côté de l’exécutif, on ne l’entend pas de cette oreille. « Retirer le texte reviendrait à arrêter la navette parlementaire, ce que nous ne souhaitons pas », a martelé Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, dans l’hémicycle du Sénat ce mercredi. La Chambre haute est seule dans la bataille, car la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a réaffirmé son soutien au texte lors de ses vœux à la presse ce jeudi. « C’est important et je ferai tout pour qu’il puisse être adopté de façon définitive avant l’été 2026, de sorte qu’il puisse entrer en application avant la fin du quinquennat », s’est-elle engagée.

Un référendum en cas d’« enlisement » au Parlement ?

Une autre voie de passage pour le texte sur l’aide à mourir est également possible, celle du référendum. C’est une éventualité évoquée par Emmanuel Macron le 13 mai dernier sur TF1. Le président a annoncé qu’il pourrait procéder par référendum sur le texte, en cas d’« enlisement » au Parlement. L’article 11 de la Constitution autorise le chef de l’Etat à organiser un référendum sur des « réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».

Pour l’heure, la question du référendum n’a pas été abordée à nouveau par Emmanuel Macron et l’avenir du texte est entre les mains des députés. Il retourne sur leurs bureaux la semaine du 16 février prochain, et pourrait revenir devant le Sénat au printemps, après la suspension parlementaire pour les municipales.

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Questions au gouvernement Senat
7min

Parlementaire

Fin de vie : le texte sur l’aide à mourir sabordé au Sénat, les raisons de l’imbroglio

C’est une séance animée que les sénateurs ont vécue mercredi lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’aide à mourir. Même si les rapporteurs LR avaient considérablement réduit la portée du texte en remplaçant un « droit à l’aide à mourir » par « une assistance médicale à mourir », cette version de la commission n’a pas eu le soutien d’une partie de la droite qui a rejeté l’article. La gauche y voit l’influence de « la droite catholique » de Bruno Retailleau. La droite demande désormais au gouvernement de suspendre la procédure législative sur ce texte.

Le

Hopital Laennec – CHU
7min

Parlementaire

Droit à l’aide à mourir : les sénateurs socialistes déterminés à faire adopter un texte « le plus proche possible » de celui voté à l’Assemblée nationale

Le Sénat examine en séance publique la proposition de loi créant le droit à une aide à mourir à partir de ce mardi 20 janvier. Revu en profondeur en commission des Affaires sociales, le texte promet des débats animés dans l’hémicycle. Les sénateurs socialistes estiment que les rapporteurs LR du texte l’ont « vidé de son sens ». « Notre objectif, c’est bien d’aller vers la version » votée à l’Assemblée nationale, souligne la sénatrice PS Annie Le Houérou.

Le

5min

Parlementaire

Budget : rejeter le texte ou l’amender ? La valse-hésitation des Républicains du Sénat

Les sénateurs LR, très remontés contre la nouvelle version du projet de loi de finances présentée par Sébastien Lecornu, s’interrogent sur la pertinence de rouvrir les débats budgétaires au Sénat. En engageant la responsabilité de son gouvernement à l’Assemblée nationale, le Premier ministre espère une adoption rapide de ce texte, sans obstruction du coté de la Chambre haute.

Le

7min

Parlementaire

Budget : « Nous allons encore pouvoir obtenir des avancées de la part du gouvernement pour aboutir à cet accord de non-censure », soutient Patrick Kanner

Alors que Sébastien Lecornu devrait annoncer ce lundi, à l’issue d’un Conseil des ministres, s’il recourt au 49.3 ou aux ordonnances sur le budget, les planètes s’alignent pour un accord de non-censure avec le PS. Les socialistes sont satisfaits des mesures annoncées sur les dépenses. Et ils ont obtenu gain de cause sur les 8 milliards de recettes sur la surtaxe sur les grandes entreprises.

Le

La sélection de la rédaction

4min

Politique

Fin de vie : le Sénat vote un texte vidé de sa substance, la gauche dénonce un « sabotage » de la droite

Dans la nuit, le Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’aide à mourir mais en supprimant les deux articles phares, le principe de l’assistance à mourir et ses modalités, rendant le texte inopérant. La majorité sénatoriale s’est divisée sur la version rédigée par la commission des affaires sociales qui préconisait une version de compromis. Le patron de LR, Bruno Retailleau avait indiqué qu’il rejetterait le texte quelle que soit sa rédaction.

Le

3min

Politique

Fin de vie : le Sénat vote le principe « du droit opposable au soulagement » 

Le Sénat a voté en faveur « d’un droit opposable au soulagement » lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’aide à mourir. Après avoir rejeté l’article qui fixait les conditions, le Sénat est donc également revenu sur le principe de « l’assistance médicale à mourir », défendue par la commission des affaires sociales ». 

Le