Info Public Sénat : Pierre-Édouard Stérin sera auditionné au Sénat le 4 juin

Comment Pierre Edouard Stérin finance-t-il ses idées ? Selon les informations de Public Sénat, le milliardaire ultraconservateur sera auditionné au Sénat jeudi 4 juin à 11h30, en visioconférence, dans le cadre de la commission d’enquête sur le financement privé des politiques publiques. L’information a été confirmée à Public de sources parlemenatires. Le milliardaire ultraconservateur, fondateur de Smartbox et figure des cent plus grandes fortunes françaises, sera entendu par les membres de cette commission créée à l’initiative du groupe socialiste au Sénat. Les travaux sont conduits par la rapporteure, la sénatrice socialiste Colombe Brossel, et présidés par la sénatrice centriste Sonia de La Provôté.

Une commission chargée d’examiner les influences privées sur la démocratie

La commission d’enquête sénatoriale cherche à faire la lumière sur « les mécanismes de financement des politiques publiques par des organisations privées » ainsi que sur les risques « d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie ».

Les sénateurs s’intéressent particulièrement aux investissements de structures privées : fondations, fonds ou associations, dans les domaines démocratiques, culturel ou éducatif. Au cœur des interrogations figure notamment le projet « Périclès », porté par Pierre-Édouard Stérin. Durant l’été 2024, le quotidien L’Humanité avait révélé un document stratégique détaillant les ambitions politiques de ce projet. Selon ces révélations, 150 millions d’euros devaient être consacrés à la promotion d’idées d’extrême droite afin de favoriser une victoire de « l’union des droites » lors de prochaines échéances électorales.

Un milliardaire engagé idéologiquement

Exilé en Belgique, opposé à l’avortement et défenseur de la « remigration », Pierre-Édouard Stérin affiche ouvertement ses convictions ultralibérales, traditionalistes et identitaires. L’entrepreneur affirme vouloir « servir et sauver la France » en mettant sa fortune au service de ses idées.

Il finance notamment une structure de formation politique, Politicae, destinées à accompagner des candidats aux élections municipales à travers des séminaires et des sessions de coaching. Son nom est également associé à la « Nuit du Bien commun », un événement caritatif organisé dans plusieurs villes françaises et régulièrement critiqué par la gauche locale pour son soutien à des associations conservatrices.

Une audition très attendue

Cette audition intervient après celles d’Arnaud Rérolle, directeur du projet Périclès, et de Raphaël Cognet, cofondateur de Politicae.

L’audition de Pierre-Édouard Stérin est d’autant plus attendue que le milliardaire avait refusé, à deux reprises l’an dernier, de comparaître devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur « l’organisation des élections en France », mise en place par les députés de La France insoumise.