Laurent Panifous espère trouver « dans les jours qui viennent un compromis sur les ZFE »

Alors que le gouvernement a préféré ne pas inscrire à l’agenda le texte simplification, face au « blocage » sur les zones à faibles émissions, le ministre des Relations avec le Parlement affirme qu’« il serait dommage de sacrifier tout un texte, uniquement pour un point, les ZFE ».
Alors que le processus parlementaire du projet de loi simplification est à l’arrêt, le gouvernement ayant décidé de ne pas le mettre au vote à l’Assemblée, face au blocage autour de la mesure controversée de la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), l’exécutif espère encore trouver une issue.

« Il y a un sujet, parmi tant d’autres dans le texte, qui est celui des ZFE, qui crée un blocage. Le constat est qu’à l’Assemblée, les conclusions de la commission mixte paritaire ne seront probablement pas votées », a expliqué ce mercredi, au micro de Public Sénat, le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous.

« Essayer de trouver un point d’atterrissage sur la question des ZFE »

« Plutôt qu’envoyer un texte au casse-pipe, nous voulons donner toutes les chances à ce texte, essayer de trouver un point d’atterrissage sur la question des ZFE. […] Ce sont les parlementaires qui vont trouver ce point d’atterrissage. Mais il serait dommage de sacrifier tout un texte, uniquement pour un point, sur les ZFE », soutient Laurent Panifous.

Le gouvernement espère donc, « dans les jours qui viennent, trouver un compromis sur les ZFE, pour permettre à l’ensemble de ce texte, très attendu dans le monde économique, de pouvoir avancer ». Le vote sera-t-il reporté après les municipales de mars ? Pour l’heure, « il n’y a pas de date fixée », précise le ministre, « l’idée, c’est de trouver un accord dans les jours qui viennent. Et ensuite, il sera réinscrit au vote à l’Assemblée nationale, et bien sûr au Sénat ».

Aide à mourir : « Le texte a été vidé de sa substance » par le Sénat

Sur un autre sujet, le projet de loi sur l’aide à mourir, sur lequel le Sénat s’apprête à voter ce mercredi, « le texte a été vidé de sa substance. En sortie de commission, c’était plus subtil. Le principe était maintenu, on avait changé le nom, le cadre, l’approche. Mais c’est clair qu’en séance, c’était très différent », souligne Laurent Panifous.

« C’est le choix des sénateurs, il faut le respecter. C’est un sujet particulièrement sensible, qui touche à l’intime », ajoute-t-il. S’il se dit « quelque part un militant, j’étais rapporteur du texte à l’Assemblée, je suis attaché à l’ouverture de cette nouvelle liberté », Laurent Panifous dit avoir « le plus profond respect pour la position des uns et des autres ».

Mais « si le Sénat renvoie ce texte en votant contre, c’est alors la version initiale de l’Assemblée qui reviendra » devant les députés. Au bout du bout, le ministre rappelle que selon « le principe constitutionnel, c’est le dernier mot à l’Assemblée ».

Paris: Questions au gouvernement Senat
6min

Parlementaire

Droit à l’aide à mourir : le Sénat rejette le texte après l'avoir vidé de sa substance

Le Sénat a rejeté la proposition de loi sur l’aide à mourir. Au terme d’un examen électrique, le texte ne satisfaisait plus grand monde au Palais du Luxembourg : si une partie de la majorité sénatoriale désapprouvait la version remaniée par les rapporteurs, la gauche, de son côté, déplorait un dispositif rendu totalement inopérant.

Le

Le budget 2026 de retour au Sénat le 29 janvier, le projet de loi simplification et la suppression des ZFE, retirés de l’ordre du jour
3min

Parlementaire

Le budget 2026 de retour au Sénat le 29 janvier, le projet de loi simplification et la suppression des ZFE, retirés de l’ordre du jour

Le projet de loi de finances sera examiné en nouvelle lecture en séance au Sénat ce jeudi matin. La conférence des présidents, réunie ce 26 janvier, a par ailleurs retiré de l’ordre du jour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi simplification. Ce texte contient toujours la suppression des zones à faibles émissions (ZFE).

Le

Les Urgences de l Hopital Saint Antoine a Paris
5min

Parlementaire

Fin de vie : quelles sont les prochaines étapes du texte ?

Ce mercredi, à la surprise générale, les sénateurs ont supprimé l’article phare de la proposition de loi créant une aide à mourir, vidant le texte de sa substance. Il va continuer son parcours législatif, après le vote solennel du Sénat mercredi prochain, et retourner devant les députés. En cas d’« enlisement » parlementaire, Emmanuel Macron a évoqué en mai dernier la possibilité d’un référendum.

Le