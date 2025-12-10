Public Sénat
Le direct

« Le 49.3 ne sera pas utilisé sur le projet de loi de finances », déclare le ministre des Relations avec le Parlement

Laurent Panifous, ministre chargé des Relations avec le Parlement, estime qu’un compromis entre les deux chambres sur le budget de l’État sera « un exercice extrêmement difficile », mais qu’il reste malgré tout « possible ».
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Alors que l’examen du projet de loi de finances pour 2025 approche à sa fin, avec un vote programmé lundi au Sénat, le gouvernement reste optimiste quant à la possibilité d’un compromis émerge entre les deux chambres. Ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé qu’il était possible que le budget soit définitivement adopté d’ici à la fin de l’année. Le moment de vérité commencera le 19 ou le 20 décembre.

« Ce sera au sein de la commission mixte paritaire que les différentes sensibilités politiques, qui cherchent plus la stabilité que le désordre si je puis dire, vont devoir se mettre d’accord pour que ce texte soit votable dans les deux assemblées. C’est un exercice extrêmement difficile mais nous voulons croire que c’est possible », reconnaît ce mercredi sur Public Sénat Laurent Panifous, ministre chargé des Relations avec le Parlement.

« Il faut faire confiance aux sénateurs dans la capacité à construire des compromis »

L’ancien député en appelle en particulier la « culture du compromis » et à « la sagesse » des sénateurs pour aboutir dans une semaine à un texte commun, qui puisse satisfaire les deux hémicycles. « Nous en allons en avoir grand besoin au sein de cette commission mixte paritaire pour faire en sorte que nous trouvions ce compromis indispensable […] Je sais leur capacité à travailler avec des gens différents et faire des compromis », a-t-il insisté.

Le ministre se dit « heureux » que l’autre texte budgétaire, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) ait été adopté à l’Assemblée nationale hier. « Chacun a dû y mettre du sien pour faire en sorte que nous ayons un texte votable », a salué Laurent Panifous. La perspective d’un rejet au Sénat vendredi nécessitera une dernière lecture à l’Assemblée nationale.

Interrogé sur la possibilité de recourir à l’article 49.3 pour faire adopter le budget de l’État, comme commencent à le demander certains socialistes, le ministre a répondu par la négative. « Le 49.3 n’a pas été utilisé pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il ne sera pas utilisé sur le projet loi de finances […] Il faut donner toutes ces chances à cette commission paritaire. Il faut faire confiance aux sénateurs dans la capacité à construire des compromis », martèle-t-il.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

« Le 49.3 ne sera pas utilisé sur le projet de loi de finances », déclare le ministre des Relations avec le Parlement
3min

Parlementaire

Le Sénat adopte après des débats houleux la prime de 500 euros aux maires, promise par Sébastien Lecornu

Les élus ont adopté un amendement du gouvernement qui prévoit le versement d’une indemnité de 500 euros pour tous les maires de France, au titre des missions remplies en tant « qu’agents de l’Etat ». Mais de nombreux parlementaires ont dénoncé une forme « d’aumône », voire une mesure « humiliante », loin des préoccupations des édiles.

Le

« Le 49.3 ne sera pas utilisé sur le projet de loi de finances », déclare le ministre des Relations avec le Parlement
3min

Parlementaire

Le Sénat vote un budget de l’écologie en baisse

Le Sénat a voté, dans la nuit de lundi à mardi, le budget de l’Etat consacré aux politiques environnementales. Un budget de l’écologie en baisse, a concédé la rapporteure spéciale LR de la mission « écologie », alors que le Sénat a notamment raboté les crédits de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Le

« Le 49.3 ne sera pas utilisé sur le projet de loi de finances », déclare le ministre des Relations avec le Parlement
4min

Parlementaire

Ecologie : le Sénat réduit le budget de l’Office français de la biodiversité (OFB) et ponctionne sa trésorerie

Lors de l’examen du budget de l’Écologie, le Sénat a voté plusieurs réductions budgétaires pour certains opérateurs de l’Etat, notamment l’Office français de la biodiversité (OFB) qui a vu son budget diminuer de 26 millions d’euros, soit 4,5 %. La chambre haute a aussi voté une ponction de la trésorerie de l’OFB de 40 millions d’euros, sous les protestations de la gauche, et contre l’avis du gouvernement.

Le