Le Sénat adopte le budget en hausse du ministère de l’Intérieur, avec une rallonge pour les casernes de la gendarmerie

Contrairement à bien des politiques publiques, les moyens des ministères régaliens restent préservés de l’effort budgétaire. Les sénateurs ont adopté ce 8 décembre les crédits de la mission « sécurités » dans le projet de loi de finances 2026. Le budget présente, sur un an, une progression de 371 millions d’euros, soit 2,1 %. « C’est un signal positif qui ne doit pas être minoré, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint », a par exemple salué la droite sénatoriale, par la voix de Marie-Do Aeschlimann.

En 2026, quatrième année de mise en œuvre de la Lopmi, la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, les effectifs des forces de l’ordre reprennent leur progression, après une interruption en 2025. Un millier de postes (équivalents temps plein) sera créé au sein de la police nationale, et 400 pour la gendarmerie.

Selon le rapporteur Bruno Belin (rattaché au groupe LR), « un rattrapage restera nécessaire en 2027 » pour atteindre l’objectif prévu de 239 brigades de gendarmerie. Le sénateur de la Vienne met surtout un bémol sur les investissements nécessaires au renouvellement du matériel, affaiblis par la croissance des moyens humains. « Nous serons aujourd’hui avec la possibilité de fournir 600 ou 700 véhicules pour l’ensemble du territoire. C’est très insuffisant, il en faudrait près de 3 000 pour couvrir les besoins normaux d’une année ordinaire ». Muriel Jourda (LR) a également mis le doigt sur le parc d’hélicoptères de la gendarmerie, « qui ne pourra pas en l’état être remplacé ». Pour Marc Laménie (Les Indépendants), il s’agit d’une « situation préoccupante », car 26 appareils ont près de 40 ans.

Laurent Nuñez réfute toute « distorsion » entre les moyens dédiés à la gendarmerie et ceux fléchés vers la police nationale

Certains se sont d’ailleurs étonnés d’une « disparité budgétaire » entre la progression des moyens de la police, et celle de la gendarmerie. Fin octobre, le directeur général de cette dernière avait alerté le Sénat sur les importantes carences matérielles dont ses troupes font l’objet. « Il est étonnant que les augmentations annuelles ne soient pas réparties de manière équitable », a ainsi observé la sénatrice (Union centriste) Isabelle Florennes.

Pour le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, cette impression est « erronée ». Il souligne que la gendarmerie est « bien plus en avance » concernant les objectifs de la programmation pluriannuelle que ne l’est la police nationale. L’ancien préfet de police de Paris a par ailleurs souligné que ce budget 2026 continuait les investissements en faveur de l’immobilier de la gendarmerie. Avec une hausse annuelle de 100 millions d’euros sur ce segment, les moyens sont portés à 350 millions d’euros, contre 295 en 2025 et seulement 62 en 2024. Le sujet est bien connu au Sénat, puisqu’un rapport en juillet 2024 alertait sur « le désordre bâtimentaire » de la gendarmerie nationale, fruit d’années de sous-investissements. L’enjeu est capital alors que la France doit accueillir des dizaines de nouvelles brigades.