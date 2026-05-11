Le Sénat supprime l’aide à mourir, clé de voûte de la proposition de loi sur la fin de vie

Un air de déjà-vu ? Sans surprise, le Sénat a supprimé pour la seconde fois, ce lundi 11 mai, le droit à l’aide à mourir, pierre d’angle de la proposition de loi sur la fin de vie, de retour en deuxième lecture au Palais du Luxembourg. Vers minuit, après de longs débats entamés en milieu d’après-midi, les élus ont retoqué l’article 2 et la procédure d’aide à mourir pour les malades en fin de vie par 151 voix contre 118, malgré le mécanisme très contraignant que les deux rapporteurs du texte proposaient de substituer à celui initialement élaboré par Olivier Falorni, le député à l’origine de cette proposition de loi, pour tenter de rassurer les plus réticents. Le rejet de l’aide à mourir hypothèque désormais l’avenir du texte au Sénat. L’adoption d’une procédure létale, même restreinte, aurait permis d’esquisser une voie de passage, après un premier rejet en janvier dernier.

Promis par Emmanuel Macron il y a trois ans, le texte sur la fin de vie arrive au terme d’un parcours législatif houleux, notamment percuté par la dissolution et la chute du gouvernement Bayrou. Après deux lectures à l’Assemblée nationale, cette dernière ligne droite ne s’annonçait pas moins tranquille dans une Chambre haute très divisée sur la question du suicide assisté et de l’euthanasie, jusqu’au sein de la majorité sénatoriale, alliance des LR et des centristes. « Si l’article 2 n’est pas voté, c’est la version de l’Assemblée nationale qui devient le texte essentiel », a averti le rapporteur LR Alain Milon en fin de séance.

Le dispositif imaginé en commission substituait au droit à l’aide à mourir un simple « dispositif d’assistance médicale à mourir », présenté par certain comme une extension du cadre déjà en vigueur, la loi Claeys-Leonetti sur la sédation profonde et continue. Si l’administration d’une substance létale était toujours possible, celle-ci n’était plus prescrite que lorsque le pronostic vital est engagé à « court terme », c’est-à-dire seulement quelques heures avant le décès. Là où le texte de départ permet d’intervenir à moyen terme.

Un dispositif inefficace

Mais cet encadrement a fait l’objet d’un tir croisé toute la soirée. D’abord de la part du gouvernement et de la gauche, qui l’ont jugé trop restrictif, et ont bataillé pour rétablir la version des députés. « Le gouvernement ne peut souscrire à la solution proposée par les rapporteurs, non par idéologie mais parce que réalité médicale et réalité des patients ne peuvent se réduire à un critère temporel aussi restreint. Il existe des maladies graves, incurables, dont le niveau de souffrance est insoutenable bien avant le décès », a rappelé Camille Galliard-Minier, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées. « Le dispositif ne répond ni aux attentes des personnes malades ni à celles des Françaises et des Français qui, dans une écrasante majorité, répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité », a appuyé la socialiste Marie-Pierre de la Gontrie.

« La proposition des rapporteurs empêche de définir un cadre efficient : il n’est plus temps de vérifier si un ensemble de conditions est rempli à quelques heures de la mort », a résumé le sénateur Place Publique Bernard Jomier. Bien qu’aucune consigne de vote n’ait été donnée au sein des groupes politiques, Patrick Kanner, le chef de file des socialistes, a pris la parole en fin de soirée pour annoncer l’opposition d’une majorité d’élus PS : « Nous voterons contre car nous estimons que c’est une démonétisation de ce qui a été fait à l’Assemblée nationale », a-t-il expliqué. Avant de lancer à la majorité sénatoriale : « En aucun cas nous ne serons votre béquille. Nous ne serons pas la caution de vos propres divisions. »

Si les communistes ont voté pour, les écologistes ont choisi de s’abstenir, rejetant la stratégie d’obstruction.