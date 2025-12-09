Public Sénat
Le direct

Le Sénat vote un budget de l’écologie en baisse

Le Sénat a voté, dans la nuit de lundi à mardi, le budget de l’Etat consacré aux politiques environnementales. Un budget de l’écologie en baisse, a concédé la rapporteure spéciale LR de la mission « écologie », alors que le Sénat a notamment raboté les crédits de l’Office français de la biodiversité (OFB).
Louis Mollier-Sabet

Par Louis Mollier-Sabet

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Alors que la majorité sénatoriale s’apprête à rejeter des amendements proposant de commencer à combler le retard pris par les investissements de l’Etat en matière de biodiversité, Ronan Dantec (Les Ecologistes) fulmine : « Aucun budget n’est autant coupé que celui de la transition écologique. Nous sommes dans une crise budgétaire mais la contrainte doit être partagée par tout le monde. La réalité du budget que vous présentez, c’est que la principale variable d’ajustement pour retrouver un équilibre budgétaire, c’est la transition écologique. »

« Les crédits des politiques environnementales connaissent une tendance à la baisse »

Formellement, le budget de l’Écologie est en effet en baisse de 1,7 % par rapport à 2025, alors que la Transition écologique avait déjà été l’un des postes de dépense les plus touchés par les économies lors du dernier exercice budgétaire (voir notre article). Sachant que le périmètre des « missions » budgétaires relatives à l’Écologie a été modifié par rapport à l’année dernière pour intégrer dans le budget des dépenses qui lui étaient avant cela extérieures, « cette stabilité est en partie en trompe-l’œil », explique même le rapport de Christine Lavarde (LR) sur les crédits de la mission écologie. « Neutralisés des effets de périmètre, les crédits des politiques environnementales connaissent une tendance à la baisse », ajoute la sénatrice LR.

La rapporteure spéciale rappelle d’ailleurs que cette tendance s’explique en partie par la diminution des crédits dédiés à la biodiversité, contre laquelle s’est insurgée la gauche en séance. « Cette baisse des crédits résulte, tout comme l’année dernière, d’une diminution des financements de la Stratégie nationale biodiversité (SNB). En effet, seuls 415 millions d’euros ont finalement été engagés sur la période 2023 – 2026, par rapport à un besoin de financement estimé à 1,25 milliard d’euros », poursuit la rapporteure LR, en appelant à « définir une nouvelle trajectoire de la Stratégie nationale biodiversité (SNB) qui tienne compte de la contrainte budgétaire actuelle. »

La majorité sénatoriale a finalement adopté le budget de l’écologie. Au cours de son examen, le Sénat a supprimé 26 millions du budget de l’Office français de la biodiversité, ainsi que ponctionné 40 millions d’euros sur sa trésorerie. La chambre haute a aussi confirmé le coup de rabot du gouvernement dans le Fonds Vert, et tenté de sauver le « plan vélo. »

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Le Sénat vote un budget de l’écologie en baisse
4min

Parlementaire

Ecologie : le Sénat réduit le budget de l’Office français de la biodiversité (OFB) et ponctionne sa trésorerie

Lors de l’examen du budget de l’Écologie, le Sénat a voté plusieurs réductions budgétaires pour certains opérateurs de l’Etat, notamment l’Office français de la biodiversité (OFB) qui a vu son budget diminuer de 26 millions d’euros, soit 4,5 %. La chambre haute a aussi voté une ponction de la trésorerie de l’OFB de 40 millions d’euros, sous les protestations de la gauche, et contre l’avis du gouvernement.

Le

Le Sénat vote un budget de l’écologie en baisse
7min

Parlementaire

Le Sénat adopte le budget en hausse du ministère de l’Intérieur, avec une rallonge pour les casernes de la gendarmerie

Les sénateurs ont approuvé ce 8 décembre le budget de la mission « sécurités » du projet de loi de finances pour 2026. Des amendements ont fait évoluer la copie initiale, pour accroître les moyens dédiés aux bâtiments de la gendarmerie. Beaucoup de sénateurs font de la flotte de la sécurité civile un point de vigilance, après un été marqué par les incendies.

Le