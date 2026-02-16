Le texte sur la fin de vie fera-t-il les frais d’un calendrier parlementaire « très serré » ?

Ça se cale. La nature a horreur du vide et le Parlement aussi. Comme publicsenat.fr l’annonçait la semaine dernière, le premier ministre, Sébastien Lecornu, a reçu, ce lundi, en fin d’après-midi, les chapeaux à plumes du Sénat, côté socle commun, pour parler agenda parlementaire.

Autour du premier ministre, étaient présents le président LR du Sénat, Gérard Larcher, les présidents de groupes Mathieu Darnaud (LR), Hervé Marseille (Union centriste), François Patriat (RDPI), Claude Malhuret (Les Indépendants) et pour la part Parti radical du groupe RDSE, l’ex-ministre Nathalie Delattre. Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, ainsi que la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, étaient aussi autour de la table, où cafés et jus étaient servis, mais pas d’apéro. « C’était très sage. Avec Lecornu, c’est toujours très sage », glisse un parlementaire.

Le locataire de Matignon avait prévu de faire de même avec les députés, à 19 heures, pour accorder les violons entre les deux chambres du Parlement. Une conférence des présidents à l’Assemblée, puis mercredi au Sénat, va officialiser le calendrier pour les semaines à venir, notamment après la coupure de trois semaines en mars pour cause de campagne des municipales. Il faut donc attendre confirmation des différents points.

« Il semblerait que le gouvernement ait enfin entendu le Sénat sur le fait qu’il y a deux chambres en France »

Une réunion qui fait suite à un coup de gueule du président du Sénat. Face au flou du calendrier parlementaire, la conférence des présidents de la Haute assemblée avait été annulée mercredi dernier. Un fait exceptionnel. Le même jour, un conciliabule entre le numéro 1 du Sénat, le premier ministre, Mathieu Darnaud et Hervé Marseille, avait permis de se dire les choses et de les mettre au clair. Depuis des mois, ou plutôt depuis la sortie des LR et de Bruno Retailleau du gouvernement, les sénateurs ne se sentent plus « traités ».

Aujourd’hui, ça semble aller mieux. D’après les retours, « c’était plutôt une bonne réunion, apaisée, studieuse, dans laquelle on a enfin pu commencer à voir un calendrier parlementaire possible, pour les trois mois après les municipales », salue-t-on. « C’était détendu. Ils se font la bise », sourit un autre. Sur le plan plus politique, « il semblerait que le gouvernement ait enfin entendu le Sénat sur le fait qu’il y a deux chambres en France », relève-t-on. De quoi détendre l’atmosphère.

« Tous les ans, Gérard Larcher dit la même chose : « Après le 14 juillet, vous allez vers les emmerdes » »

Si tout doit encore être confirmé, notamment avec les députés pour caler l’ensemble, la réunion a permis de sérieusement débroussailler l’agenda, et ce jusqu’à la coupure prévue le 14 juillet. Et le président du Sénat n’entend pas aller plus loin, avec une session extraordinaire. « Comme d’habitude, Gérard Larcher ne veut jamais de séance après le 14 juillet. Tous les ans, il dit la même chose : « Après le 14 juillet, vous allez vers les emmerdes » », raconte un participant, ce qui a fait sourire autour de la table. « A ce moment-là, il y a toujours les affaires », ajoute un autre. L’affaire Benalla a en effet été révélée le 18 juillet 2018. Autre raison qui pèse certainement davantage, à la Haute assemblée : l’arrivée des élections sénatoriales de septembre 2026. Si une session extraordinaire était décidée, ce serait à la limite pour caser des commissions mixtes paritaires, la troisième semaine de juillet.

Si l’agenda était à trous, il devrait vite se remplir, « avec un calendrier assez lourdement chargé jusqu’en juillet », relève un parlementaire. Avec une difficulté : un calendrier « très serré », avec une semaine de suspension également en avril. « Il y a beaucoup de textes, c’est une grande ambition », ajoute un autre membre de la réunion. Plus prosaïquement, un participant résume :