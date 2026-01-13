Public Sénat
Le direct
Clichy-sous-Bois: A Symbol of Unchanging Urban Struggles
Crédits : HAKIMIDIR_SIPA.16752/Credit:Idir Hakim/SIPA/2408011528

Logement social : un texte porté par LR visant à réformer la loi SRU dans le viseur des associations

Le Sénat examine mardi en première lecture une proposition de loi déposée par Les Républicains visant à « relancer la construction et la production de logements », en assouplissant la loi SRU qui impose depuis 25 ans aux communes urbaines un taux minimum de logement sociaux.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Des associations de défense du droit au logement, des syndicats dont la CGT, étaient rassemblées devant le Sénat, cet après-midi pour dénoncer le contenu d’une proposition de loi examinée en première lecture.

Le texte porté par la présidente LR de la commission des affaires économiques, Dominique Estrosi Sassone, et le président du groupe Mathieu Darnaud cherche à donner une « vision d’ensemble sur ce que doit être une politique du logement à moyen terme » et entend répondre à la crise du logement, couvre un large spectre : logement social, parc privé, rénovation des bâtiments, acquisition du foncier et relance de la construction neuve, a expliqué à l’AFP la sénatrice des Alpes-Maritimes.

Le but est aussi de « poser des jalons qui pourront être repris dans un programme » pour la présidentielle de 2027, a-t-elle ajouté. Adopté par la commission des Affaires économiques début janvier, le texte prévoit notamment un assouplissement de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains), qui impose depuis 25 ans aux communes urbaines un taux minimum de logements sociaux. Les communes en retard sur cet objectif pourraient se rattraper en y incluant des logements intermédiaires.

Opposé au texte, le sénateur écologiste Yannick Jadot y voit une « remise en cause de la loi SRU qui va à l’opposé de ce qu’il faudrait faire ».

Autre mesure polémique, le renforcement du pouvoir des maires dans l’attribution des logements sociaux, en leur donnant un « droit de veto motivé ». Dans un communiqué, l’association Droit au logement a dénoncé les risques de « clientélisme » d’une mesure « ouvrant la voie à la préférence nationale ».

L’article 8 du texte vise, lui, à « compléter » les mesures de la loi anti squat de 2023. Il « pénalise le maintien dans le domicile d’autrui » après une entrée légale, via la location touristique par exemple. Il élargit également les procédures d’expulsion des squatteurs aux bureaux, commerces et autres locaux. L’ensemble de la gauche a déposé des amendements de suppression.

Le ministre du logement Vincent Jeanbrun (LR) n’a déposé que trois amendements sur le texte. Il « aura l’occasion de parler de tous ces sujets dans le grand plan logement qu’il présentera dès que l’on aura doté notre pays d’un budget », a indiqué son entourage.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Les sénateurs socialistes vont lancer une commission d’enquête sur l’influence politique des fondations privées
3min

Parlementaire

Les sénateurs socialistes vont lancer une commission d’enquête sur l’influence politique des fondations privées

Le principal groupe de gauche du Sénat s’apprête à officialiser une commission d’enquête pour faire la lumière sur les investissements de structures privées dans le champ politique, culturel ou éducatif. On comprend, en lisant entre les lignes de la résolution déposée par le groupe, que l’action du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin est particulièrement visée.

Le

Urrugne Expulsion de gens du voyage
3min

Parlementaire

Gens du voyage : une proposition de loi du Sénat pour lutter contre les installations illicites

Au mois de décembre dernier, une proposition de loi du Sénat visant à lutter contre les installations illicites des gens du voyage a été déposée au Sénat. Elle a pour objectif de revoir le cadre juridique afin d’aider les propriétaires des terrains et les élus « démunis » face aux « agressions » et à « l’impunité qui s’installe ».

Le

Logement social : un texte porté par LR visant à réformer la loi SRU dans le viseur des associations
4min

Parlementaire

Transports : le ministre annonce une loi-cadre pour investir dans les infrastructures

Invité de notre matinale, le ministre des Transports Philippe Tabarot a précisé le contenu de son projet de loi-cadre qui devrait être présenté en février en conseil des ministres. Le but est notamment de redistribuer les futures recettes générées par la fin des concessions autoroutières historiques, soit environ 2,5 milliards d’euros par an.

Le