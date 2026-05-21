« Menaces », « relations commerciales brutales » : la commission d’enquête du Sénat sur les marges étrille la grande distribution dans son rapport

La matière première de cette commission d’enquête, installée en fin d’année dernière sur l’initiative des sénateurs écologistes, est imposante. En l’espace de six mois, elle a entendu des dizaines et des dizaines d’interlocuteurs au cours de 189 auditions, allant des filières agricoles aux représentants de l’industrie ou de marques nationales, aux dirigeants et directions des achats de la grande distribution, à des administrations, en passant par des experts de tous ordres ou encore des représentants des consommateurs.

À cette masse de témoignages, il a fallu ajouter une quantité touffue de réponses écrites, de documents ou encore de comptes-rendus de visites sur place. Le but était de faire la lumière sur la répartition de la valeur entre les différents acteurs, et la façon dont les marges sont construites pour les uns et les autres.

Une répartition de la valeur « très déséquilibrée au détriment de l’amont »

Le rapport de la sénatrice écologiste de Paris Antoinette Guhl, adopté le 19 mai, dresse un constat troublant et implacable sur l’état des relations commerciales qui lient les grands noms de la distribution en France et tous les acteurs de l’amont, fournisseurs industriels et producteurs, agriculteurs en tête. « Nous avons constaté l’existence de pratiques prédatrices des distributeurs, envers les industriels et les agriculteurs. En témoigne ce chiffre : seulement 8 % de la valeur ajoutée de l’alimentaire va aux agriculteurs », a déclaré Antoinette Guhl ce 21 mai, lors d’une conférence de presse.

L’instance, présidée par la sénatrice Anne-Catherine Loisier (Union centriste), s’inquiète de « déséquilibres structurels » dans les rapports entre des deux côtés de la chaîne, et dans la formation des prix. Le rapport relève que la répartition de la valeur est « très déséquilibrée au détriment de l’amont (agriculteurs, producteurs, transformateurs et industriels) et au profit de l’aval (grande distribution) ».

Faisant le constat de « relations commerciales brutales » à même de fragiliser l’ensemble de la chaîne de valeur, en particulier l’agriculture et les industries agroalimentaires, et donc de façon globale la « souveraineté alimentaire du pays », les sénateurs appellent à des rééquilibrages, à travers plus d’une vingtaine de propositions. « L’industrie française est mise sous pression et les marges ont tendance, en particulier pour les PME, à se réduire », alertent-ils. Le rapport fait le pari d’évolutions et d’améliorations législatives « à envisager avec précision », pour ne pas complexifier davantage le cadre légal actuel. Des recommandations sont aussi formulées en faveur d’une amélioration des processus de contrôle et d’information.

« Des méthodes de négociation assises sur la menace, l’intimidation et la contrainte »

Trois mois après la fin des négociations commerciales annuelles entre les acteurs de la grande distribution et ses fournisseurs, la commission d’enquête tire à boulets rouges sur les pratiques des premiers, celle-ci les accusant d’employer « volontiers des méthodes de négociation assises sur la menace, l’intimidation et la contrainte ». Sont par exemple citées des menaces de diminution de commandes, voire de déréférencement, « dès l’engagement des négociations commerciales ».

Le rapport souligne en particulier la vulnérabilité des entreprises qui fournissent des produits frais. Lors d’un contrôle sur pièces et sur place, la rapporteure a observé que ces diminutions brutales de commandes pouvaient représenter jusqu’à 60 % des ventes d’un fournisseur auprès d’un distributeur et « engendrer des pertes de produits parfois périssables qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros ». La commission d’enquête condamne « fermement ces pratiques qui instaurent un climat de peur intolérable et compromettent les équilibres des filières alimentaires françaises ». « Le pouvoir de négociation des distributeurs leur permet en effet de comprimer, voire de capter les marges de leurs fournisseurs, ce qui dégrade la capacité à investir de l’ensemble des filières », ajoute la sénatrice Antoinette Guhl.

Dans sa publication, le Sénat souligne que les acteurs de la grande distribution peuvent représenter entre 79 % et 94 % du chiffre d’affaires d’un industriel de l’agroalimentaire, ce qui installe un risque de dépendance économique manifeste. Les sénateurs constatent d’ailleurs que le droit de la concurrence actuel est en défaveur des agriculteurs et des fournisseurs. Ils appellent à réviser la définition de l’abus de dépendance économique, actuellement « inadaptée à la réalité actuelle du secteur de la grande distribution ».

« Une construction du prix souvent déconnectée des coûts réels des produits »

Les sénateurs ont également mis au jour une série de stratégies problématiques. « Une part croissante de la rentabilité de la grande distribution repose sur des services commerciaux facturés aux industriels, qui constituent des revenus hors marge, parfois qualifiés de marges arrière », décrit notamment le rapport. Par conséquent, entre le prix catalogue et le prix réellement perçu par le fournisseur, « les écarts peuvent être significatifs, traduisant l’importance des remises, ristournes et services commerciaux ».

« Les stratégies commerciales, qui combinent objectifs de rentabilité, positionnement concurrentiel et attractivité commerciale, conduisent à une construction du prix souvent déconnectée des coûts réels des produits », s’alarme la rapporteure. Un exemple illustre les différences de marges sur les œufs, en fonction de leur mode de production. Pour un œuf en cage, plus de 20 % de la valeur ajoutée revient à l’éleveur, quand elle n’est que de 4,6 % pour un élevage en plein air. Pour les œufs bio, cette valeur tombe à zéro, ce qui signifie que le produit est vendu à prix coûtant à la distribution.