« Nous devons lutter contre le narcotrafic avec le même niveau de détermination que celui avec lequel nous luttons contre le terrorisme », affirme Sébastien Lecornu

Opération d’affichage ou véritable plan d’action interministériel contre le narcotrafic ? En se déplaçant avec neuf autres membres du gouvernement au Palais du Luxembourg, Sébastien Lecornu voulait convaincre les sénateurs, à l’origine de la proposition de loi sur le narcotrafic adoptée en juin 2025, de sa détermination pour lutter contre le narcotrafic. Malgré des divergences de stratégie, de méthodes et de priorités, les sénateurs ont tous voté pour la déclaration du gouvernement.

« La lutte contre le narcotrafic est une guerre de mouvement, les réseaux contre lesquels nous luttons évoluent et adaptent leurs modes d’actions en permanence, nous devons nous aussi nous adapter pour les combattre. Ma conviction est qu’il faut une rupture et cette rupture ne peut prendre que deux formes soit la dépénalisation, soit la mobilisation générale, nous optons évidemment pour la deuxième solution », a notamment déclaré le Premier ministre en préambule de ce débat.

Le débat intervient après les annonces du Président de la République, le 16 décembre à Marseille, de l’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue la faisant ainsi passer de 200 à 500 euros. « 500 euros, parce qu’il faut taper au portefeuille, parce que ça n’est pas festif de se droguer » a expliqué Emmanuel Macron. Pour rappel, le frère du militant anti-drogue Amine Kessaci, Mehdi Kessaci avait été assassiné en novembre dans la cité phocéenne. Dans ce contexte, et après s’être livré au même exercice devant les députés, le chef du gouvernement a annoncé des mesures complémentaires de celles adoptées en juin 2025.

Rapprocher le statut des narcotrafiquants de celui des terroristes

« Ce débat doit nous permettre d’interroger les actions qui ont été menées, ce qui a été réussi et ce qu’il reste à faire », cadre Sébastien Lecornu en ouverture des échanges. Quelques heures auparavant, le chef du gouvernement avait déjà annoncé plusieurs mesures qui devraient être inscrites dans le projet de loi SURE porté par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. « En matière de répression, nous devons lutter contre le narcotrafic avec le même niveau d’engagement et de détermination que celui avec lequel nous luttons contre le terrorisme et pourquoi pas en s’inspirant du cadre juridique », avance le Premier ministre.

Le gouvernement souhaite notamment aligner le régime applicable aux narcotrafiquants sur celui des terroristes en matière de réduction des peines et de liberté conditionnelle. Ainsi, les réductions de peines ne pourront pas excéder un tiers de celles prononcées. « Le combat que mènera le gouvernement est aussi un combat financier, la lutte contre le blanchiment doit être une priorité nous proposerons la création d’une procédure administrative de saisie des biens somptuaires », a également ajouté le chef du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a également évoqué des réflexions sur la possibilité de suspension administrative des permis de conduire d’individus condamnés pour narcotrafic.

« Personne ne vous croirait non plus si vous prétendiez que cet échange ne relève pas d’une vaste opération de communication »

Par ailleurs, le gouvernement a tenu à vanter les premiers résultats de la loi contre le narcotrafic en portant à la connaissance des sénateurs plusieurs données statistiques. « Ces dispositifs fonctionnent à plein. Sur l’ensemble du territoire national, plus de 1 500 interdictions de paraître, 166 injonctions aux bailleurs et 63 saisines du juge judiciaire pour des expulsions du territoire national », détaille le ministre de l’Intérieur. Dans le cas des interdictions de paraître, la loi sur le narcotrafic permet au préfet de prendre directement cette mesure. De son côté, le garde des Sceaux a rapporté des progrès en matière de coopération judiciaire internationale, notamment avec les Emirats Arabes Unis : « Nous avons des améliorations importantes à accomplir mais je constate que les dernières améliorations avec les Émirats arabes unis nous permettent désormais d’avoir 14 extraditions depuis le 1er janvier alors qu’elles étaient bloquées depuis plus de 4 ans ».