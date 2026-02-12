Programmation pluriannuelle de l’énergie : la feuille de route dévoilée par l’exécutif reçoit un accueil mitigé au Sénat

Avec trois ans de retard, le gouvernement a dévoilé ce jeudi 12 février les grandes orientations de la nouvelle feuille de route énergétique de la France. Annoncée sous forme de décrets, cette troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) vise 60 % d’énergie décarbonée d’ici 2035, contre 42 % actuellement. Une montée en puissance qui doit passer par la relance du secteur nucléaire, avec la construction d’au moins six nouveaux réacteurs, quand le précédent texte, élaboré sous le mandat de François Hollande, prévoyait d’en fermer 14. « Pour la première fois, nos intérêts industriels, climatiques et géopolitiques correspondent aux intérêts du consommateur et à sa facture d’électricité », a déclaré le premier ministre Sébastien Lecornu, en déplacement dans le Jura.

Sur les énergies renouvelables (ENR), les objectifs sont également revus à la hausse pour réduire la consommation d’énergies fossiles. La nouvelle PPE mise notamment sur un renforcement de l’éolien en mer. L’éolien terrestre, en revanche, sujet à de nombreuses réticences, accuse des objectifs moins ambitieux que ceux initialement présentés dans une première copie. Il en va de même pour le solaire, avec une filière photovoltaïque aujourd’hui largement dominée par les fabricants chinois. Globalement, les ENR font les frais d’une stagnation de la consommation d’électricité en France depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui place désormais l’Hexagone en situation de surproduction.

Redonner des perspectives aux filières énergétiques

La publication de cette troisième PPE, qui fixe un cap précis après l’adoption de plusieurs projets de loi relatifs aux énergies renouvelables ou à la construction de nouvelles installations nucléaires, a été accueillie avec un certain soulagement par les parlementaires de tous bords. « Il nous fallait absolument des décisions. On voit que toutes les filières des énergies renouvelables avaient commencé à licencier faute de décret, et donc faute d’appel d’offres », relève le sénateur écologiste de Paris Yannick Jadot. « Aujourd’hui, sans actualisation de la PPE, nous étions face à un véritable blocage. Comment aller devant la Commission européenne prétendre que nous apportons un soutien public à la filière nucléaire, alors que le dernier texte en vigueur annonce que l’on va fermer quatorze centrales ? », raille la sénatrice LR des Hauts-de-Seine Christine Lavarde.

« On fait croire que six EPR suffiront à tout régler »

Sur le fond, en revanche, et malgré le consensus observé quant à la relance du nucléaire depuis la crise inflationniste de 2022, les orientations portées par cette PPE font resurgir le traditionnel clivage gauche/droite. Entre d’un côté ceux qui déplorent un manque d’ambition sur les énergies renouvelables, et de l’autre ceux qui estiment que la place réservée à l’atome reste trop timide.

« On voit bien qu’il y a une obsession nucléaire dans notre pays, qui devient totalement déraisonnable puisque les derniers chiffres sur les six EPR en projet représentent plus de 100 milliards d’euros », relève Yannick Jadot. « Nous sommes sur des sommes absolument astronomiques que les contribuables et les consommateurs vont devoir payer », poursuit l’ancien candidat à la présidentielle, qui déplore « les fourchettes très basses de développement » retenues sur l’éolien terrestre et le solaire.

« Le contenu annoncé ne parvient pas à noyer l’essentiel : le ralentissement assumé du déploiement des renouvelables terrestres, liés à une électrification des usages qui avance trop lentement », déplore le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis Fabien Gay dans un communiqué. « On fait croire que six EPR suffiront à tout régler dans 25 ans, alors que la filière est encore à la recherche d’investissements pour garantir leur construction. »