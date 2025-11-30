Public Sénat
Retraites : le Sénat revoit l’abattement de 10 % pour « toucher plutôt les pensions des plus aisés »

Alors que le gouvernement supprime, dans le budget, l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite, la majorité sénatoriale a préféré abaisser le seuil à 3.000 euros, pour cibler la mesure sur les retraités les plus aisés.
Le sujet n’a pas manqué de faire réagir. Dans le projet de loi de finances (PLF) 2026, le gouvernement souhaite supprimer l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite. Dans le cadre de l’examen du budget, la majorité sénatoriale de droite et du centre a adopté une autre disposition, dans la nuit de samedi à dimanche.

Plutôt qu’une forfaitisation de l’abattement à hauteur de 2.000 euros, le rapporteur général, le sénateur LR Jean-François Husson, a proposé d’abaisser le seuil de 4.399 euros à 2.500 euros, « tout en recentrant l’abattement sur les personnes de plus de 65 ans et les invalides ». Le Sénat a adopté son amendement, sous amendé par la sénatrice LR, Christine Lavarde, qui a « rehaussé » le seuil à 3.000 euros.

L’objectif de l’amendement est de « toucher plutôt les pensions des plus aisés », pour trouver « le juste équilibre dans les efforts consentis », a soutenu Jean-François Husson.

Un dispositif prévu à l’origine pour « ne durer qu’un an » et introduit en 1977 par Maurice Papon

Le sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle a rappelé au passage que « ce dispositif (de l’abattement) a été introduit en 1977 par un rapporteur général du budget, qui avait pour nom Maurice Papon. Ce système avait été imaginé car le niveau de vie des retraités était beaucoup plus faible qu’aujourd’hui ». Précision : « Ça avait été imaginé à l’époque pour ne durer qu’un an »…

Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, a émis un avis de sagesse sur l’amendement du rapporteur. « Vous gardez la proportionnalité de l’abattement mais vous le plafonnez de manière à ce que les revenus les plus élevés soient moins avantagés qu’ils ne le soient aujourd’hui. Donc vous retrouvez la logique du projet de loi initial », a soutenu le ministre.

A noter que les sénateurs LR ne sont pas alignés avec les députés LR sur ce sujet. Le groupe de Laurent Wauquiez s’était opposé à la suppression de l’abattement de 10 %.

