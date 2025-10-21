Retraites : le Sénat vote l’octroi d’un trimestre supplémentaire par mandat pour les élus locaux

La suspension de la réforme des retraites intégrée au budget de la Sécu : tout comprendre de la procédure législative
EXPLICATIONS – Pour tenir son engagement et aller plus vite, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il passerait par un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, déjà transmis au Parlement, pour suspendre la réforme des retraites. Mais ce choix de procédure suscite des réserves quant à son efficacité réelle dans la mesure où l’examen des textes financiers obéit à de nombreuses contraintes.