Public Sénat
Le direct
Maduro Arrival in Manhattan

Venezuela : après la réaction d’Emmanuel Macron, les parlementaires communistes réclament un débat 50-1 sur la position de la France

Dans un courrier adressé à Sébastien Lecornu, députés et sénateurs communistes fustigent la première réaction du chef de l’Etat sur X, après l’intervention américaine au Venezuela, revenant selon eux à « accepter la stratégie de Donald Trump ». Ils réclament la tenue d’un débat et un vote au Parlement sur la position de la France.
Romain David

Par Romain David

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Les parlementaires communistes demandent au gouvernement de clarifier sa position sur le Venezuela et appellent à la tenue d’un débat parlementaire. Dans un courrier adressé au Premier ministre, députés et sénateurs PCF dénoncent l’intervention américaine au Venezuela, qui a abouti, dans la nuit de vendredi à samedi, à l’arrestation du président Nicolas Maduros et de son épouse. « Ces exactions, décidées et conduites par l’administration du président Donald Trump et la justice américaine, doivent être clairement condamnées comme telles par la France », écrivent les élus.

Dans leur ligne de mire : la réaction d’Emmanuel Macron qui a suscité de nombreuses critiques, en particulier à gauche de la classe politique. Dans un message posté sur X, le chef de l’Etat a passé sous silence la violation du droit internationale et de la charte de l’ONU que constitue l’intervention américaine. Prenant acte de la chute de Nicolas Maduro, il a appelé à une transition « pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien ». Lundi matin, en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a néanmoins nuancé sa position, indiquant que la France « n’approuvait pas la méthode » utilisée par Washington pour renverser le président vénézuélien.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait preuve d’une plus grande fermeté en affirmant que cette action militaire éclair « contrevenait au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international », accusant du même coup les Etats-Unis de jouer avec « la sécurité du monde ».

Un débat selon l’article 50-1 de la Constitution

Les communistes reprochent au président français « d’accepter la stratégie américaine », à rebours de la position française traditionnelle « de défense du droit internationale et des peuples à disposer d’eux même ». Aussi demandent-ils à Sébastien Lecornu une consultation du Parlement, conformément à l’article 50-1 de la Constitution, « sur la position et le rôle de la France dans la crise internationale ouverte par l’administration de Donald Trump. »

L’article 50-1 de la Constitution permet au gouvernement d’organiser un débat avec les parlementaires sur un sujet déterminé. Ce débat peut être l’occasion d’une déclaration de la part de l’exécutif, suivie d’un vote qui n’a qu’une valeur consultative, c’est-à-dire qu’il n’engage pas la responsabilité du gouvernement. Le dernier débat consultatif organisé au Parlement, à l’initiative du Premier ministre, s’est tenu les 10 et 15 décembre. Il concernait l’augmentation de budget alloué à la défense malgré l’effort de redressement des comptes publics, une initiative largement approuvée par les députés et les sénateurs au vu du contexte sécuritaire sur le continent européen.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

UN Humanitarian Aid
6min

Parlementaire

Violences sexuelles : « Le viol de guerre n’a ni culture, ni continent, ni religion. »

Au Soudan comme en Ukraine, le viol est utilisé comme un instrument de guerre à part entière. Derrière des conflits aux histoires et aux équilibres très différents, des mêmes mécanismes sont à l’œuvre : terroriser les civils et inscrire la violence dans la durée. En réunissant chercheurs, humanitaires, journalistes et juristes, la délégation aux droits des femmes du Sénat a voulu mettre en regard ces réalités et rappeler que ces crimes, encore largement impunis, ne sont ni marginaux, ni accidentels.

Le

Un episode neigeux intense a Paris et en ile de France.
3min

Parlementaire

Budget 2026 : le calendrier pour la reprise des débats se précise

Les débats pour doter la France d’un nouveau budget en 2026 devraient reprendre au Parlement, à partir du 13 janvier. Après l’échec d’une commission mixte paritaire en décembre, visant à accorder le Sénat et l’Assemblée, les députés remettent l’ouvrage sur le métier pour une nouvelle lecture à partir de la dernière version du projet de loi de finances qui a pu être votée, en l’occurrence celle des sénateurs.

Le

Paris : Vote on the 2026 budget bill at the Senate
7min

Parlementaire

Loi spéciale : la tension monte entre le gouvernement et les sénateurs qui demandent un recours au 49.3

Devant les sénateurs, le ministre de l’Economie et la ministre des Comptes publics ont répondu aux questions sur les conséquences de l’adoption d’une loi spéciale. La majorité sénatoriale a rejeté la méthode du gouvernement, fustigeant une mise à l’écart du Sénat et demandant le recours au 49.3 afin de contenir le déficit public et de s’affranchir des exigences formulées à l’Assemblée nationale.

Le