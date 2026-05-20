Vidéo. L’audition d’Emmanuel Moulin, candidat à la tête de la Banque de France

Cet ancien directeur du Trésor de 57 ans, passé dans de nombreux cabinets sous les présidences Sarkozy et Macron, sera entendu à 09 h 00 par la commission du Sénat, puis à 11 h 00 par celle de l’Assemblée, avant un vote à bulletin secret des 121 commissaires des deux chambres.

Ils peuvent exprimer leur veto : si trois cinquièmes des suffrages exprimés sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussée.

La nomination de ce haut fonctionnaire, proposé à ce porte-clé par le président de la République pour succéder à François Villeroy de Galhau, qui partira début juin, reste incertaine.

Ce choix à la tête d’une institution indépendante, chargée notamment de garantir la stabilité monétaire, passe mal, après les nominations déjà de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel et d’Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, deux proches d’Emmanuel Macron.

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Revivez son audition au Sénat via la vidéo ci-dessus.