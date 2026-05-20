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Vidéo. L’audition d’Emmanuel Moulin, candidat à la tête de la Banque de France

Moment de vérité pour Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Elysée proposé pour devenir gouverneur de la Banque de France, auditionné ce mercredi par la commission des finances du Sénat, puis par celle de l’Assemblée, avant un vote à bulletin secret. Une audition à voir ou à revoir sur Public Sénat.
Caroline Deschamps

Par Caroline Deschamps

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Cet ancien directeur du Trésor de 57 ans, passé dans de nombreux cabinets sous les présidences Sarkozy et Macron, sera entendu à 09 h 00 par la commission du Sénat, puis à 11 h 00 par celle de l’Assemblée, avant un vote à bulletin secret des 121 commissaires des deux chambres.

Ils peuvent exprimer leur veto : si trois cinquièmes des suffrages exprimés sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussée.

La nomination de ce haut fonctionnaire, proposé à ce porte-clé par le président de la République pour succéder à François Villeroy de Galhau, qui partira début juin, reste incertaine.

Ce choix à la tête d’une institution indépendante, chargée notamment de garantir la stabilité monétaire, passe mal, après les nominations déjà de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel et d’Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, deux proches d’Emmanuel Macron.

Pour comprendre tous les enjeux, lire notre article : Emmanuel Moulin à la Banque de France : à la veille du vote au Parlement, une opposition nette qui grossit à gauche, une droite potentiellement divisée

Revivez son audition au Sénat via la vidéo ci-dessus.

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