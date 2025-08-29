Comme un sentiment de déjà-vu. Plus d’un an après la dissolution ratée d’Emmanuel Macron, suivi d’un passage éphémère de Michel Barnier à Matignon, puis d’un gouvernement Bayrou dont les jours sont comptés, la gauche demande au chef de l’Etat de nommer un premier ministre… de gauche. A nouveau.

Le vote de confiance, convoqué le 8 septembre par François Bayrou, est venu chambouler une rentrée qui s’annonçait déjà incertaine. A l’université d’été du PS, à Blois, la nouvelle crise politique qui commence occupe les discussions à la halle aux grains, qui accueille l’événement, entre deux averses. Si le premier ministre tend la main aux oppositions pour venir discuter la semaine prochaine et tenter de trouver un compromis qui sauverait sa tête, on comprend que la gauche a déjà tourné la page – le PS ira à Matignon mais n’entend toujours pas voter la confiance – et envisage la suite. Ou plutôt se prépare, si Emmanuel Macron se rappelle que le Nouveau front populaire est le bloc arrivé en tête des législatives 2024.

« Nous sommes volontaires pour être les suivants » lance Olivier Faure

Après une table ronde qui a rassemblé à peu près toute la gauche, sauf LFI, avec qui la rupture est consommée, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a résumé le ton, qui est dans tous les esprits : « Nous sommes volontaires pour être les suivants ». Une offre de service en somme.

« Avec cette grande famille de la gauche et des écologistes, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous mettre au boulot pour redresser le pays dans la justice, avec tous ceux qui le souhaitent, sur la base de notre projet et de notre méthode », soutient Olivier Faure, qui s’engage à « ne pas utiliser l’article 49.3, ce qui mécaniquement, nous imposera de trouver des compromis texte par texte ».

« Demain nous présenterons un autre chemin. Nous montrerons, en lien avec nos partenaires, qu’une autre voie est possible », « qu’il est possible à la fois de désendetter un pays sans enfoncer les classes populaires et moyennes, […] qu’il est possible de se fixer des ambitions pour les services publics et la transition écologique », lance le numéro 1 socialiste, pour qui « le moment est venu de réveiller l’espoir ». Il ajoute : « Oui, il existe une vision alternative. Ce n’est pas Bayrou ou l’apocalypse et dès demain, ce sera son projet ou le nôtre ». « La gauche revient », conclut le député.

« La responsabilité d’Emmanuel Macron c’est de nommer la force qui est arrivée en tête aux élections » soutient Marine Tondelier

Encore faut-il qu’un certain Emmanuel Macron en décide. « La responsabilité d’Emmanuel Macron c’est de nommer la force qui est arrivée en tête aux élections, enfin », soutient en début d’après-midi Marine Tondelier, la patronne des Ecologistes, avant la table ronde de la gauche unie, aux airs parfois de meeting (voir la vidéo de Jérôme Rabier et Stéphane Duguet). Elle rassemble François Ruffin, l’ex-LFI Raquel Garrido, le communiste Léon Deffontaines ou Lucie Castet, qui a symbolisé l’union d’il y a un an. La secrétaire nationale des Ecologistes ajoute :