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Crédits : Annabelle Hamil/ZUMA Press Wire)

A Limoges, victoire du candidat LR, Guillaume Guerin, face au candidat de l’union LFI/PS, Damien Maudet

A Limoges, le candidat LR l’emporte face à l’union des listes LFI et PS, menée par Damien Maudet. Un résultat important, au regard des débats sur les accords LFI/PS, qui ont marqué l’entre-deux-tours.
François Vignal

Par François Vignal

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L’union n’aura pas fait la force de la gauche, à Limoges. Car la préfecture de la Haute-Vienne reste à droite. Le candidat LR, Guillaume Guerin, est élu au second tour avec 50,8 % des voix, selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Le candidat LFI Damien Maudet est donné battu, à 41,3 %. C’est un camouflet pour cette liste d’union LFI/PS. Le candidat RN, Albin Freychet, fait 7,9 %.

Le résultat dans la préfecture de la Haute-Vienne était attendu, car la liste LFI avait fusionné avec la liste PS de Thierry Miguel, devancé par les insoumis au premier tour. Il ne s’agissait pas d’un accord « technique », comme dans d’autres villes, mais d’une fusion politique, sur le fond.

Alors que la petite dizaine d’accords entre PS et LFI a fait du bruit dans l’entre-deux-tours, cette défaite d’une union de la gauche intégrant LFI devrait être vue par les opposants à ce type d’accord, comme le signe qu’ils ne sont pas gage de succès électoraux. Au sein du PS, l’ancien Président, François Hollande, ou le président du groupe PS du Sénat, Patrick Kanner, avaient sans surprise pris leurs distances avec ces fusions, largement dénoncées par les LR et l’extrême droite.

Limoges va ainsi rester à droite. Le maire sortant LR, Emile Roger Lombertie, avait décidé de ne pas se représenter. Arrivé loin derrière, au premier tour, avec 10 %, il n’avait pas maintenu sa liste.

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