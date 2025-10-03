Abandon du 49.3 : Olivier Faure prend aux mots Sébastien Lecornu et lui demande un vote sur les retraites

Sa réaction était attendue. Deux heures après l’annonce surprise de Sébastien Lecornu de renoncer à l’usage de 49.3, soit l’une des demandes du PS, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a réagi, juste avant la rencontre prévue ce vendredi matin, à Matignon, entre les responsables PS et le premier ministre.

Avec cet « abandon du 49.3 », il y voit « un changement de méthode ». « C’est évidemment une revendication que nous avons posée depuis longtemps et qui correspond à une évolution de la pratique constitutionnelle », qui permet que « le Parlement, et lui seul, aura le dernier mot ».

« Nous allons vérifier si l’intention qu’il affiche va jusqu’au bout et si ce n’est pas simplement une habileté »

Mais le numéro 1 PS se méfie. « Derrière cette proposition, se cachent les détails qui permettent au gouvernement de continuer à cornaquer les débats », met en garde Olivier Faure, qui prend le premier ministre aux mots. « Nous allons lui demander s’il est prêt à permettre un débat, notamment sur la question de la réforme Borne des retraites, si les députés et sénateurs ont la possibilité de voter pour la première fois sur une réforme qui a précisément été adoptée grâce au 49.3 », annonce le premier secrétaire.

« Nous allons vérifier si l’intention qu’il affiche va jusqu’au bout et si ce n’est pas simplement une habileté », ajoute Olivier Faure, qui insiste : « Nous allons vérifier si derrière ce qui pourrait apparaître comme un écran de fumée, nous avons bien une intention gouvernementale de faire évoluer sa copie ». En somme, le numéro 1 du PS dit « chiche » au premier ministre, qui pourrait se retrouver pris à son propre jeu.