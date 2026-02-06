Public Sénat
Jack Lang et Jeffrey Epstein devant le musée du Louvre en mars 2019, photo publiée par le département de la Justice des Etats-Unis - AP/SIPA

Affaire Epstein : convoqué dimanche au Quai d’Orsay par l’Elysée, Jack Lang va-t-il démissionner de l’Institut du Monde Arabe ?

Mentionné à 673 reprises dans les dossiers Epstein, sans qu'aucun acte répréhensible ne lui soit imputé, Jack Lang est convoqué par le ministère des Affaires Étrangères. Le gouvernement s’inquiète que ses liens passés avec le financier américain, entachent la réputation de l’Institut du Monde Arabe, qu’il préside depuis 2013.
Il dit tout ignorer du passé de criminel sexuel de Jeffrey Epstein, ce financier américain avec qui il entretenait des « liens » qu’il « assume pleinement ». Jack Lang, à la tête de l’Institut du Monde Arabe depuis 2013 est convoqué ce dimanche au Quai d’Orsay, à la demande de l’Elysée et de Matignon, pour qu’il s’explique sur les documents liés à l’affaire Epstein, où il est mentionné 673 fois. Jack Lang, lui, s’y refuse. Il s’est envolé mercredi 4 février pour Marrakech. « Je suis invité à participer à l’inauguration de la foire d’art contemporain marocain et africain. Nous lançons cette année à l’IMA un prix d’art contemporain en liaison avec le Maroc », précise-t-il à Mediapart. Néanmoins, aucune charge ne pèse contre lui, et aucun acte répréhensible ne lui est imputé dans ces fichiers rendus publics par le département de la Justice des Etats-Unis fin janvier.

L’entourage d’Emmanuel Macron indique qu’il devrait « penser à l’institution » , alors que l’ancien ministre de la Culture de François Mitterrand a exclu cette semaine de démissionner. Son prédécesseur, Renaud Muselier (Renaissance) l’a également enjoint à démissionner. Âgé de 86 ans, il a défendu sa « naïveté » dans ses relations passées avec Jeffrey Epstein, retrouvé mort en prison en 2019. Il a rencontré le financier américain il y a « une quinzaine d’années », par l’intermédiaire du réalisateur Woody Allen. Sa fille Caroline, également mentionnée, a, elle, décidé de quitter la tête d’un syndicat de producteurs de cinéma qu’elle dirigeait.

Au sein du parti socialiste, les appels à la démission de Jack Lang se multiplient. « J’ignore si Lang est coupable d’avoir, en connaissance de cause, fermé les yeux sur les agissements d’Epstein et si par sa fréquentation, il a participé à les couvrir. Mais ce qui d’ores et déjà heurte, c’est la façon dont il évoque aujourd’hui l’affaire », a déclaré le patron du PS, Olivier Faure, sur franceinfo. Et d’ajouter : « À ce stade, rien ne l’implique dans les scandales sexuels, mais il doit réfléchir à sa démission pour protéger l’institution qu’il préside ». La socialiste Ségolène Royal, qui a été ministre à ses côtés, a déploré que « Jack Lang ne soit pas plus indigné que cela d’avoir fréquenté un tel personnage. Et cela va forcément porter préjudice à l’image de l’Institut du monde arabe. Sa démission devrait aller de soi ». « Jack Lang doit démissionner », a également lancé l’eurodéputée d’extrême droite Marion Maréchal sur Sud Radio jeudi.

