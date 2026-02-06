Public Sénat
Le direct
Illustrations for the Jeffrey Epstein file news story in Russia – 05 Feb 2026
In this photo illustration, the Released documents from the U.S. Justice Department files on Jeffrey Epstein. Released documents from disgraced late financier and sex offender Jeffrey Epstein, referencing court cases against him, are seen in the handouts released by the U.S. Justice Department and printed and arranged. - Vladislav Nekrasov / SOPA Images//SOPAIMAGES_1_VDN_0947/Credit:Vladislav Nekrasov / SOPA/SIPA/2602060756

Affaire Epstein : Emmanuel Macron ciblé par une opération de désinformation liée à la Russie

Une opération de désinformation en ligne visant à faire croire à une implication d’Emmanuel Macron dans l’affaire Epstein a été détectée par la France. Elle est attribuée à un réseau russe déjà responsable de plusieurs dizaines d’attaques informationnelles.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

En novembre dernier, auditionné par la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, Marc-Antoine Brillant, chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) alertait sur « une situation nettement dégradée ».

Quelques mois plus tard, le service français a détecté une opération qui en est l’illustration. Mercredi, un faux site usurpant l’identité du site France Soir a publié un article qui usurpait le nom d’un journaliste du Parisien et tout en accusant Emmanuel Macron d’être impliqué dans l’affaire Jeffrey Epstein, financier américain et criminel sexuel mort en prison en 2019.

Le faux contenu a ensuite été « amplifié sur X » par plusieurs comptes identifiés comme des relais réguliers de la désinformation prorusse. Ce faux article prétendait révéler des « documents » incriminant Emmanuel Macron

Une recherche effectuée sur la base de données « Epstein Library », consultable sur le site du ministère américain de la Justice, montre que les documents cités n’y figurent pas.

Le site  France Soir, qui a perdu en 2024 son statut de service de presse en ligne, suite à la publication de fausses informations et de contenus complotistes, a publié dès mercredi soir un démenti sur les réseaux sociaux. « Alerte importante aux lecteurs de France Soir. Attention : usurpation de marque et de contenu. Le site http://france-soir.net n’a aucun lien avec France Soir », a-t-il affirmé dans un communiqué posté sur X.Le journaliste du Parisien a lui indiqué avoir déposé plainte.

Selon la source gouvernementale, Viginum impute « avec un niveau de confiance élevé » le faux site de France Soir au « mode opératoire informationnel CopyCop ». CopyCop est un réseau de site web factices, lié à un ancien policier américain, John Mark Dougan, exilé en Russie depuis 2016.

Ce réseau, qui imite souvent des vrais sites web, relaie notamment des faux contenus fabriqués par un autre réseau, Storm-1516, accusés d’être derrière de nombreuses opérations de désinformation visant la France et des pays occidentaux.

Devant le Sénat, Marc-Antoine Brillant avait relevé que Storm-1516 démontrait la capacité de ces acteurs à « adopter une logique opportuniste dans notre débat public, en étant capables de réagir à tout fait divers, tout événement, toute actualité ».

77 opérations informationnelles visant des pays occidentaux

Sur X, le premier compte ayant diffusé le faux article impliquant le président Macron est @LoetitiaH, un « relais historique et fréquent » des opérations informationnelles de Storm-1516, détaille une source à l’AFP. Le contenu vidéo a ensuite été « repris et amplifié par de nombreux autres comptes suivis par Viginum et très probablement rémunérés » par les personnes derrière Storm 1516, ajoute-t-elle.

Comme lors de chaque opération Storm-1516, le faux site web a rapidement été désactivé et n’était plus consultable deux jours après sa mise en ligne.

Après la publication des Epstein files, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays est la cible centrale des campagnes Storm-1516, selon les experts et autorités, a aussi fait l’objet de fausses publications.

Selon les derniers chiffres communiqués par Viginum en mai 2025, Storm-1516 serait à l’origine d’au moins 77 opérations informationnelles visant des pays occidentaux, dont la France, entre son émergence fin 2023 et mars 2025.

L’objectif de Storm-1516 « semble être avant tout de décrédibiliser le gouvernement ukrainien, probablement dans l’espoir d’entraîner la suspension de l’aide occidentale à l’Ukraine » détaillait alors Viginum dans son rapport.

Pour l’organisme, ce réseau représente une « menace importante pour le débat public numérique français et européen ».

Storm-1516 est notamment mis en cause pour son action dans le cadre de l’élection présidentielle américaine de 2024, des élections fédérales allemandes et des législatives moldaves de 2025.

En France, où se tiendront mi-mars les élections municipales, avant la présidentielle en 2027, des dizaines de faux sites d’informations locaux apparus en ligne fin 2025 et publiant contenus anxiogènes et clivants, mêlant vrai et faux, lui ont été attribués.

Avec L’Afp

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

6min

Politique

Royaume-Uni : Keir Starmer face à « la défiance » de son propre camp, après de nouvelles révélations entre Jeffrey Epstein et l’ancien ambassadeur britannique à Washington

Le Premier ministre essuie les conséquences de sa décision de nommer Peter Mandelson en tant qu’ambassadeur à Washington en 2024, alors que ses liens avec Jeffrey Epstein étaient déjà connus. Après la publication de nouveaux fichiers sur le financier américain, la pression s’accentue contre Keir Starmer, déjà fragilisé depuis le début de son mandat.

Le

Municipales 2026 : la décision du ministère de l’Intérieur de classer la France insoumise à l’extrême gauche peut-elle être fondée ?
8min

Politique

Municipales 2026 : la décision du ministère de l’Intérieur de classer la France insoumise à l’extrême gauche peut-elle être fondée ?

Le ministère de l’Intérieur a déclenché les foudres des Insoumis en classant ce mouvement pour la première fois à l’extrême gauche, dans une circulaire adressée aux préfets en vue de la catégorisation des candidats et des listes. Ce n’est pas la première fois que la place Beauvau est critiquée pour ses choix.

Le

Epstein Library – Photo Illustration
3min

Politique

Affaire Epstein : les victimes du « rabatteur » français Jean-Luc Brunel continuent leur combat devant la justice

La publication de 3 millions de documents concernant Jeffrey Epstein, par le ministère américain de la justice, a confirmé la dimension planétaire de cette affaire de crimes sexuels. Depuis plusieurs années déjà, des victimes de l’ancien agent de mannequin, le Français, Jean-Luc Brunel, considéré comme un « rabatteur » de Jeffrey Epstein, demandent réparation. Certaines d’entre elles étaient présentes au Sénat en 2021 pour une table ronde sur les victimes de violences sexuelles dans le milieu de la mode.

Le