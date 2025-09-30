Public Sénat
Le direct
SIPA_01229633_000003

Affaire Legrand-Cohen : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France ce mardi

La patronne de Radio France, Sibyle Veil reçoit, ce mardi, une quinzaine de sénateurs Les Républicains. L’objectif de cette rencontre : donner des gages aux élus sur le respect d’honnêteté de pluralisme et d’indépendance de l’information au sein du service public, quelques semaines après la diffusion de la vidéo montrant les journalistes, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet notamment de la candidate LR à la mairie Rachida Dati.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

C’est une sorte de contrôle sur place à laquelle va procéder une quinzaine de sénateurs Les Républicains dans les locaux de Radio France, cet après-midi. La visite fait suite à la polémique qui a secoué l’audiovisuel public il y a quelques semaines. La diffusion d’une vidéo par le magazine conservateur « L’Incorrect » montrant les journalistes de l’audiovisuel public, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet de la candidate LR à la mairie de Paris et ministre de la Culture, Rachida Dati avait été abondamment traité par les médias du groupe Bolloré. Cnews, Europe 1 ou encore le JDD, y ont vu la preuve irréfutable de la connivence des journalistes du service public avec le personnel politique de gauche.

Dans une tribune publiée dans le JDD (propriété de Vincent Bolloré), une centaine de sénateurs LR appelaient l’Arcom à des « sanctions claires » à l’encontre du service public « en cas de manquement avéré à la neutralité et à la déontologie ». « Suite à cette tribune, j’ai reçu un appel de Sibyle Veil qui m’a proposé de rencontrer une délégation de sénateurs signataires. Mme Veil veut nous montrer l’ensemble des dispositifs qui sont mis en place et qui permet à la rédaction d’assurer l’honnêteté, le pluralisme et l’indépendance de l’information, les critères imposés aux chaînes par la loi la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », explique Max Brisson, sénateur LR, et premier signataire de la tribune du JDD.

La patronne de Radio France parviendra-t-elle à convaincre les élus de la neutralité de l’audiovisuel public ? « Je n’en sais rien. Je ne sais pas si je serais rassuré quand je vois le nombre d’invitations de M. Zucman sur les antennes du service public, ces dernières semaines », confie le sénateur.

« J’espère qu’on aura un autre discours que la mise en cause d’un autre média. Attaquer le messager, dans cette affaire, ce n’est qu’on attend du service public », complète François Bonhomme, sénateur LR, membre de la délégation. Une référence à l’interview dans le journal Le Monde de Delphine Ernotte Cunci, dans laquelle la patronne de France Télévisions avait qualifié CNews de « média d’opinion » et de « chaîne d’extrême droite ».

Les échanges sur ce sujet vont se poursuivre à la chambre haute. La commission de la culture du Sénat auditionnera demain 1er octobre le président de l’Arcom, Martin Ajdari. Puis Delphine Ernotte Cunci le 7 octobre et Sibyle Veil le 8.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Elysee Palace : weekly cabinet meeting
8min

Politique

Les LR finalisent leur contrat de gouvernement avec Lecornu : « On veut que les choses soient écrites noir sur blanc et des garanties »

Les LR ont rappelé au premier ministre leurs exigences pour entrer au gouvernement. Ils attendent des « gages » de Sébastien Lecornu sur les économies, le travail et le régalien, via « une base contractuelle, avec des engagements clairement édictés », explique Mathieu Darnaud, président du groupe LR du Sénat. Si le PS censure le gouvernement, la droite est déjà prête à leur renvoyer la responsabilité de l’instabilité.

Le

Affaire Legrand-Cohen : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France ce mardi
6min

Politique

« Avec ce qu’il y a sur la table aujourd’hui, on ne voit pas très bien comment on pourrait éviter la censure » : le PS se prépare à l’échec des négociations avec Sébastien Lecornu

Le Parti socialiste doit rencontrer à nouveau le Premier ministre ce vendredi, pour tenter de tomber d’accord sur des équilibres politiques. Mais après l’interview de Sébastien Lecornu parue ce week-end dans le Parisien repoussant les propositions phare des socialistes et une réunion mal préparée, le parti à la rose ne croit plus guère à un accord.

Le

« BLOQUONS TOUT »: STRIKE IN PERPIGNAN
3min

Politique

Grève du 2 octobre : transports, écoles, hôpitaux… A quelles perturbations s’attendre ?

Deux semaines après la mobilisation du 18 septembre, l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action ce jeudi 2 octobre. Les syndicats espèrent une participation au moins équivalente à la précédente, alors que les discussions avec le Premier ministre n’ont pas abouti. Tour d’horizon des perturbations attendues secteur par secteur.

Le