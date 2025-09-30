Affaire Legrand-Cohen : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France ce mardi

C’est une sorte de contrôle sur place à laquelle va procéder une quinzaine de sénateurs Les Républicains dans les locaux de Radio France, cet après-midi. La visite fait suite à la polémique qui a secoué l’audiovisuel public il y a quelques semaines. La diffusion d’une vidéo par le magazine conservateur « L’Incorrect » montrant les journalistes de l’audiovisuel public, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet de la candidate LR à la mairie de Paris et ministre de la Culture, Rachida Dati avait été abondamment traité par les médias du groupe Bolloré. Cnews, Europe 1 ou encore le JDD, y ont vu la preuve irréfutable de la connivence des journalistes du service public avec le personnel politique de gauche.

Dans une tribune publiée dans le JDD (propriété de Vincent Bolloré), une centaine de sénateurs LR appelaient l’Arcom à des « sanctions claires » à l’encontre du service public « en cas de manquement avéré à la neutralité et à la déontologie ». « Suite à cette tribune, j’ai reçu un appel de Sibyle Veil qui m’a proposé de rencontrer une délégation de sénateurs signataires. Mme Veil veut nous montrer l’ensemble des dispositifs qui sont mis en place et qui permet à la rédaction d’assurer l’honnêteté, le pluralisme et l’indépendance de l’information, les critères imposés aux chaînes par la loi la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », explique Max Brisson, sénateur LR, et premier signataire de la tribune du JDD.

La patronne de Radio France parviendra-t-elle à convaincre les élus de la neutralité de l’audiovisuel public ? « Je n’en sais rien. Je ne sais pas si je serais rassuré quand je vois le nombre d’invitations de M. Zucman sur les antennes du service public, ces dernières semaines », confie le sénateur.

« J’espère qu’on aura un autre discours que la mise en cause d’un autre média. Attaquer le messager, dans cette affaire, ce n’est qu’on attend du service public », complète François Bonhomme, sénateur LR, membre de la délégation. Une référence à l’interview dans le journal Le Monde de Delphine Ernotte Cunci, dans laquelle la patronne de France Télévisions avait qualifié CNews de « média d’opinion » et de « chaîne d’extrême droite ».

Les échanges sur ce sujet vont se poursuivre à la chambre haute. La commission de la culture du Sénat auditionnera demain 1er octobre le président de l’Arcom, Martin Ajdari. Puis Delphine Ernotte Cunci le 7 octobre et Sibyle Veil le 8.