Agriculture : le sénateur Laurent Duplomb dénonce une pétition « instrumentalisée »

« Ce système de pétition, il est fait pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel et espérer qu’il ne valide pas la loi », a dénoncé le sénateur sur RMC, alors que les sages de la rue Montpensier doivent se prononcer sur le texte d’ici le 10 août.

Cette pétition a été lancée par une étudiante le 10 juillet, deux jours après l’adoption de la loi qui prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous conditions, de l’acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France, mais autorisé en Europe.

1,3 million de signatures

Elle récoltait 1,3 million de signatures lundi midi. A partir du seuil des 500.000 signatures, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale peut décider d’organiser un débat en séance publique.

La présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet a déjà indiqué être favorable à la tenue d’un débat à la rentrée parlementaire mais, s’il était décidé, il ne réexaminera pas la loi sur le fond. Pour cela, il faudrait un autre texte législatif.

« Ce débat sera fait à l’Assemblée nationale, mais en aucun cas il ne reviendra sur la loi », a assuré le sénateur Laurent Duplomb qui a relativisé le succès de la pétition.

« Je ne suis pas sûr que, si elle n’avait pas été instrumentalisée par l’extrême gauche et par les écologistes, les Français se seraient saisis de cette pétition de façon spontanée et auraient autant signé », a-t-il jugé.

« Quand on diabolise les choses et quand on fait peur à tout le monde, par définition, on peut avoir ce résultat », a-t-il estimé.

Ce pesticide est réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes, qui estiment n’avoir aucune alternative contre les ravageurs et subir une concurrence déloyale.

A contrario, les apiculteurs mettent en garde contre « un tueur d’abeilles ». Ses effets sur l’humain sont aussi source de préoccupations.

