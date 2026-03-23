Les lendemains d’élections sont toujours des moments à part en politique. Pas seulement pour les victoires et les défaites, mais pour la libération de la parole qui en découle. Depuis 24 heures, le Parti socialiste en est une belle illustration. Alors que l’analyse du scrutin est encore en cours, c’est déjà l’heure des règlements de compte. Et attention, ça tire à vue, avec une cible toute désignée par les opposants internes à la direction : Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.

Les fusions d’entre-deux-tours entre les listes PS et LFI, qui ont connu un certain nombre d’échecs, avec quelques réussites, sont visées. Et pour les pourfendeurs de tout accord avec les insoumis, François Hollande en tête, ces échecs sonnent comme une victoire. Dès dimanche soir, l’ancien chef de l’Etat a dénoncé « l’impasse » de la direction. Le premier secrétaire du PS « n’a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l’autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l’était pas », a regretté François Hollande. L’ancien chef de l’Etat entend « ouvrir maintenant » un débat au sein du PS car « le temps de la clarification est venu »… Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire, appelle lui dans Le Point à « donner une nouvelle direction au PS ».

« Ça va être un bureau national de clarification, l’explication va être franche »

Si on ne sera pas surpris des attaques de François Hollande, celle de Boris Vallaud, président du groupe PS de l’Assemblée, prend un autre sens. Car le courant du député des Landes a permis de donner à Olivier Faure une majorité, lors du dernier congrès du PS, à Nancy, en juin 2025, où déjà, le rapport à LFI pour les municipales qui s’annonçaient était au cœur des débats. « Il n’y a plus de place pour l’ambiguïté stratégique parce qu’il reste l’ambiguïté et ça ne fait pas une stratégie. Dans l’entre-deux-tours, le PS a manqué de clarté, de sincérité et de solidarité. Beaucoup de Français n’ont pas compris quelle pouvait être la ligne », dégomme Boris Vallaud.

« Pour ceux qui se posaient la question, nous avons une réponse. Oui, les alliances avec la France Insoumise n’ont pas fonctionné. Oui, la France insoumise nous a fait perdre », pointe encore le président du groupe PS. Olivier Faure doit-il, dans ces conditions, prendre ses responsabilités ? « Nous avons des instances et dans ces instances, nous évoquerons tous les sujets, sans tabou, sans ambiguïté » prévient le député des Landes.

Boris Vallaud parle ici du bureau national du PS, ce mardi, à 18h30, qui s’annonce déjà très tendu. Les socialistes vont pouvoir s’adonner à leur sport favori : se diviser. « Il va se passer des choses. Ça ne peut pas rester en l’état, c’est sûr », prévient un opposant au numéro 1 du PS, qui « pense que le congrès de Nancy est obsolète. Il a été balayé par les faits. Mais il n’est pas forcément nécessaire de refaire le congrès ». S’il risque d’y avoir quelques « explications de texte, qui seront sans aucun doute vives », le même précise que « ce n’est pas une question de règlement de compte. Mais il faut savoir quelle est la ligne stratégique du PS. On ne peut pas rester sur cet entre-deux ». Un parlementaire socialiste prévoit aussi un bureau national des grands soirs. « Ça va être un BN de clarification. L’explication va être franche. Ça va être chaud », prévient cet opposant à la direction.

« Ambiguïté et opportunisme ne peuvent pas être une ligne stratégique », pointe Laurence Rossignol

Patrick Kanner, président du groupe PS du Sénat, qui s’était dit « dubitatif sur l’intérêt de ces accords » dès l’entre-deux-tours, considère ce lundi « qu’il faut arrêter tout lien fonctionnel et politique avec LFI, qui est un boulet pour la gauche de responsabilité ». Il pointe les évolutions du premier secrétaire, « entre Olivier Faure qui dit, pas d’accord national avec LFI, pour ensuite dire ce n’est pas mon affaire et respecter les décisions locales. Non, quand on a un parti politique, on a une ligne. Je demande à mon premier secrétaire de la clarté. Car la confusion, c’est le pire en politique », met en garde le sénateur du Nord. « On a vu trois Olivier Faure en une semaine, ça fait beaucoup : un le dimanche du premier tour, un le lundi soir après le premier tour, et un autre le dimanche du second tour », raille un autre sénateur PS, qui voit le numéro 1 du PS comme « le chef de la tambouille ».

La sénatrice PS du Val-de-Marne, Laurence Rossignol, demande aussi des comptes, ou plutôt une clarification. « Je sais qu’on ne peut pas rester en l’état. L’ambiguïté ne peut pas rester une ligne stratégique pour le PS, à un an de la présidentielle. Ambiguïté et opportunisme ne peuvent pas être une ligne stratégique pour un parti comme le nôtre. Cette ambiguïté s’incarne dans une direction, qui est sortie du congrès de Nancy. Le fait qu’il n’y a alors pas eu de synthèse, était déjà lié aux questions des alliances avec LFI », rappelle cette ancienne ministre.

« Petits calculs de billards à quinze bandes »

Face à cette agitation post-électorale, du côté de la direction, on assure garder la tête froide. « Les discussions vont être rudes. Mais ils ne peuvent pas faire un putsch, ça n’existe pas. Ils peuvent faire un renversement d’alliances, décider que toutes les décisions du premier secrétaire seront votées en conseil national. Mais on ne va pas convoquer un nouveau congrès », minimise la trésorière du Parti socialiste, Corinne Narassiguin, qui ne voit pas de « révolution de palais au PS ».

Cette proche d’Olivier Faure continue : « Ce qui se joue, c’est primaire ou pas primaire, qui est candidat du PS à la présidentielle. Mais par ce comportement, quel que soit le candidat, on affaiblit celui qui pourrait devenir candidat, en affaiblissant l’outil ». Pointant « les petits calculs de billards à quinze bandes », la sénatrice PS de Seine-Saint-Denis ajoute :