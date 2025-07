Assemblée parlementaire de la Francophonie : « Le français c’est l’occasion de conjuguer le nord et le sud »

« Cette 50 e session doit être l’occasion de réaffirmer un message politique : la langue française appartient au monde », lance Gérard Larcher aux côtés de Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Et ce message devrait être martelé durant les cinq jours de sommet. Naviguant entre la chambre haute et basse, 30 présidents de parlement étrangers, accompagnés de plus de 550 délégués, vont participer à des travaux aux côtés des parlementaires français. Tous ont en commun, la langue française.

Léopold Sédar Senghor à l’initiative

Née en 1967, sous l’impulsion de Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal et premier Africain à avoir siégé à l’Académie française, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie fédère 95 adhérents issus de parlements ou d’organisations interparlementaires pour promouvoir la langue française et échanger sur des thématiques politiques. Le travail parlementaire de l’institution s’effectue dans quatre commissions relatives aux affaires économiques, parlementaires, à l’éducation et à la culture, à la politique. Le réseau des femmes parlementaires et le réseau des jeunes parlementaires viennent compléter ces instances.

Au cours de cette 50e session, les délégués réunis donc en plusieurs commissions, doivent échanger autour de la participation des femmes à la vie politique, le renforcement des capacités parlementaires et la coopération parlementaire ou encore la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques. Il sera également question d’interroger la situation de la démocratie et les crises politiques dans l’espace francophone.

La France contestée en Afrique

Ce sommet de la Francophonie se tenant pour la première fois à Paris depuis 2009, a cette année une importance toute particulière. Depuis 2022, la présence militaire française en Afrique est largement remise en cause. Après des décennies de présence et d’interventions militaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont réclamé le départ des forces françaises. Ce sommet de la Francophonie est donc l’occasion de réengager des relations avec ces pays où du moins de tenter de préserver les liens encore existants sur le continent africain.

A ce sujet, après avoir reçu la délégation du Djibouti où la France dispose d’une importante base militaire, Gérard Larcher s’est exprimé sur la situation au Gabon, avec à ses côtés la présidente du Sénat gabonais. Après un coup d’État militaire en 2023 qui a mis fin à la dictature en place, le Gabon a engagé progressivement une transition vers un régime démocratique. Au micro de Public Sénat, Gérard Larcher a assuré que la présence de la France au Gabon était une relation amicale et basée sur la confiance. Il a salué la transition à l’œuvre dans le pays soulignant l’apaisement et l’écoute dont ont fait preuve les autorités gabonaises : « Dans cette transition, le Gabon a joué le rôle du Sénat ».